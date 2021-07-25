Чемпион ОИ-2020 из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата

«Счастлив, что выполнил свою работу. Как медбрат я боролся с пандемией, и прошлый год был очень тяжёлый. Как стрелок я много работал в последние два года ради этого момента. Много раз после ночных смен в больнице я сразу же шёл на тренировку и готовился к будущим соревнованиям.



После того как я заразился коронавирусом, мне пришлось проводить онлайн-тренировки и участвовать в онлайн-соревнованиях, которые проводила федерация. Это помогло мне добраться до Олимпиады и не сбиться с пути», — сказал Форуджи на пресс-конференции.