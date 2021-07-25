Чемпион ОИ-2020 из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
301
2США
111
12Россия
011
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Ахмед Хафнауи
Джек Маклафлин
Киран Смит
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Чейз Калиш
Джэй Литерленд
Брендон Смит
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Дарья Билодид
Шира Ришони
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Нидерланды
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Мексика
Турция
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Гандбол. Женщины. Группа A
03:00скороНидерландыЯпония
Стрельба. Женщины
03:00скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Женщины
03:00скороПневматический пистолет, 10 м. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
03:30скороВеликобританияГермания
Гребля академическая. Мужчины
03:30скороДвойка распашная. Мужчины. Утешительные заезды
Гребля академическая. Женщины
03:40скороДвойка распашная. Женщины. Утешительные заезды
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Баскетбол. Мужчины. Группа A
04:00скороИранЧехия
Водное поло. Мужчины. Группа A
04:00скороЮАРИталия
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
04:00скороАвстралияСША
Гимнастика спортивная. Женщины
04:00скороЛичное и командное первенство. Женщины. Квалификация
Хоккей на траве. Женщины. Группа B
04:00скороАвстралияИспания
Гребля академическая. Мужчины
04:00скороДвойка парная легкая. Мужчины. Утешительные заезды
05:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион ОИ-2020 из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата

Иранский спортсмен Джавад Форуджи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.

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Источник: Reuters
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На пресс-конференции иранец поделился с журналистами историей о том, как он готовился к турниру, продолжая работать медбратом в коронавирусной больнице.

«Счастлив, что выполнил свою работу. Как медбрат я боролся с пандемией, и прошлый год был очень тяжёлый. Как стрелок я много работал в последние два года ради этого момента. Много раз после ночных смен в больнице я сразу же шёл на тренировку и готовился к будущим соревнованиям.

После того как я заразился коронавирусом, мне пришлось проводить онлайн-тренировки и участвовать в онлайн-соревнованиях, которые проводила федерация. Это помогло мне добраться до Олимпиады и не сбиться с пути», — сказал Форуджи на пресс-конференции.

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
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Гребной канал Си Форест
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Парк Сиокадзэ
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Пляж Цуригасаки
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Стадион Касима
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Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
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