Чемпион ОИ-2020 из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата
Иранский спортсмен Джавад Форуджи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
Иранский спортсмен Джавад Форуджи стал победителем соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио.
На
«Счастлив, что выполнил свою работу. Как медбрат я боролся с пандемией, и прошлый год был очень тяжёлый. Как стрелок я много работал в последние два года ради этого момента. Много раз после ночных смен в больнице я сразу же шёл на тренировку и готовился к будущим соревнованиям.
После того как я заразился коронавирусом, мне пришлось проводить