Грузинка Салуквадзе стала первой женщиной, выступившей на девяти Олимпийских играх
Впервые спортсменка приняла участие в Олимпиаде в 1988 году, где завоевала золотую и серебряную медали в стрельбе из пневматического пистолета.
Впервые спортсменка приняла участие в Олимпиаде в 1988 году, где завоевала золотую и серебряную медали в стрельбе из пневматического пистолета.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Представительница Грузии Нино Салуквадзе стала первой женщиной, принявшей участие в девяти Олимпийских играх.
В эти минуты спортсменка выступает в квалификации в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.
Салуквадзе 52 года, она является золотым и серебряным призером Олимпиады 1988 года в Сеуле, также на счету спортсменки бронза Игр 2008 года.
По восемь раз в Олимпийских играх участвовали выступавшая за ФРГ и Италию Йозефа Идем (гребля на байдарках) и канадка Лесли Томпсон (академическая гребля).