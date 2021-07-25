Сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио
Российские волейболистки проиграли национальной команде Италии в первом матче на Олимпийских играх в Токио-2021.
Российские волейболистки проиграли национальной команде Италии в первом матче на Олимпийских играх в Токио-2021.
Матч состоялся в Токио на стадионе «Ариаке Арена» и завершился победой итальянок со счётом 3:0 (23:25, 19:25, 14:25).
В следующем матче сборная России сыграет с Аргентиной, а Италия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 27 июля.
Также в группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из сборных Аргентины, Китая, США и Турции. В
На Олимпийских играх 2016 года в