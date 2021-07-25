Сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио

Матч состоялся в Токио на стадионе «Ариаке Арена» и завершился победой итальянок со счётом 3:0 (23:25, 19:25, 14:25).

В следующем матче сборная России сыграет с Аргентиной, а Италия встретится с Турцией. Оба матча пройдут 27 июля.

Также в группе В сборной России предстоит сыграть с соперницами из сборных Аргентины, Китая, США и Турции. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из двух подгрупп.

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