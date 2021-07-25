18-летний пловец из Туниса сенсационно выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем
18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи сенсационно выиграл золото Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 м вольным стилем.
18-летний представитель Туниса Ахмед Аюб Хафнауи сенсационно выиграл золото Олимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 400 м вольным стилем.
Серебряным призёром стал австралиец Джек Маклафлин. Бронза досталась американцу Кирану Смиту.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 400 м вольным стилем
1. Ахмед Аюб Хафнауи (Тунис) — 3.43,36.
2. Джек Маклафлин (Австралия) — 3.43,52.
3. Киран Смит (США) — 3.43,94.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.