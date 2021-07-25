Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 400 м комплексом
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м комплексом.
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото летних Олимпийских игр в Токио на дистанции 400 м комплексом.
Серебро и бронза достались представительницам США — Эмме Уэйант и Хали Фликинджер соответственно.
Плавание. Олимпийские игры. Токио. Женщины. 400 м комплексом
1. Юи Охаси (Япония) — 4.32,08.
2. Эмма Уэйант (США) — 4.32,76.
3. Хали Фликинджер (США) — 4.34,90.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.