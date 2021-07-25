Рекордсмен среди женщин по количеству участий в Олимпиадах Салуквадзе завершила карьеру
Олимпиада в Токио стала девятой для грузинской спортсменки.
Олимпиада в Токио стала девятой для грузинской спортсменки.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 1988 года в стрельбе из пистолета Нино Салуквадзе объявила о завершении спортивной карьеры. Об этом она сообщила ТАСС.
«Я завершаю карьеру. Если и увидите меня [на следующей Олимпиаде], то как тренера», — сказала 52-летняя Салуквадзе.
Салуквадзе является единственной женщиной, принявшей участие в девяти Олимпиадах.