Лучницы из России победили сборную Украины и вышли в четвертьфинал на Играх в Токио
В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио прошла соревнования в стрельбе из лука.
В воскресенье, 25 июля, на Олимпийских играх в Токио прошла соревнования в стрельбе из лука.
В матче 1/8 финала сошлись сборные России и Украины. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 6:2.
Российскую команду представляли Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова. За украинскую сборную выступали Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова.
В ¼ Россия встретится с американками.
Стрельба из лука. Женщины
1/8 финала
Россия — Украина — 6:2.