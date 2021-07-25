Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд.
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Играх в Токио, установив олимпийский рекорд.
Это первое золото сборной России на Играх-2020. Серебро завоевала Антоанета Костадинова из Болгарии. Бронза досталась китаянке Цзян Жансинь.
Стрельба. Олимпийские игры. Токио. Женщины. Пневматический пистолет. 10 м
1. Виталина Бацарашкина (Россия) — 240,3 (олимпийский рекорд).
2. Антоанета Костадинова (Болгария) — 239,4.
3. Цзян Жансинь (Китай) — 218,0.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.