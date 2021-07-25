Россияне проиграли бельгийцам на олимпийском турнире по баскетболу 3×3

Читайте также Мужская сборная России 3×3 разгромила Китай на Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Мужская сборная России проиграла команде Бельгии со счетом 16:21 в третьем матче группового этапа олимпийского турнира по баскетболу 3×3.

Групповой этап олимпийского турнира по баскетболу 3×3 проходит в формате кругового турнира. В первом матче россияне обыграли сборную Китая со счетом 21:13, во втором проиграли команде Нидерландов (15:18).

Помимо сборных России, Китая, Нидерландов и Бельгии участие в турнире принимают команды Латвии, Польши, Сербии и Японии. Две лучшие команды по итогам групповой стадии напрямую выйдут в полуфинал, сборные, занявшие места с третьего по шестое, проведут четвертьфинальные матчи.

Следующий матч россияне проведут в воскресенье против команды Польши, начало — в 12:40 мск.

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Баскетбол 3×3 впервые представлен на Олимпиаде. Перед стартом турнира Международная федерация баскетбола опубликовала рейтинг команд, участвующих в турнире. Женская сборная России получила пятый номер посева из восьми, мужская команда — шестой.