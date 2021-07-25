Пловцы Чупков и Пригода не вышли в финал на дистанции 100 метров брассом

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
302
2Япония
210
4Россия
111
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
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Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
Канада
США
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Эмма Уэйант
Хэйли Фликингер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Антоанетта Костадинова
Цзян Жэньсинь
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Ахмед Хафнауи
Джек Маклафлин
Киран Смит
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Чейз Калиш
Джэй Литерленд
Брендон Смит
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Уранцэцэг Мунхбат
Катарина Кошта
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Теннис. Женщины. 1-й круг
05:00скороЧжэн СайсайНаоми Осака
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороМихаил Кукушкин Федерико Кориа
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороЛукаш КляйнДжеймс Дакуорт
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороДоминик КепферФакундо Баньис
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скоро
Теннис. Мужчины. 1-й круг
05:00скороДаниэль Галан РиверосМохаммед Сафват
06:55 (мск), источник: ТАСС

Пловцы Чупков и Пригода не вышли в финал на дистанции 100 метров брассом

По итогам двух полуфинальных заплывов Кирилл Пригода занял 11-е место, Антон Чупков — 16-е.

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Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.

По итогам двух полуфинальных заплывов Пригода занял 11-е место, Чупков — 16-е. В финал проходили первые два спортсмена из каждого полуфинала и четыре лучших пловца по времени.

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Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
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Мусасино Форест Спорт Плаза
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Парк Мусасинономори
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Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
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Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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