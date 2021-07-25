Пловцы Чупков и Пригода не вышли в финал на дистанции 100 метров брассом

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские пловцы Антон Чупков и Кирилл Пригода не смогли выйти в финальный заплыв на дистанции 100 метров брассом на Олимпиаде в Токио.

По итогам двух полуфинальных заплывов Пригода занял 11-е место, Чупков — 16-е. В финал проходили первые два спортсмена из каждого полуфинала и четыре лучших пловца по времени.