Сборная Австралии установила мировой рекорд в эстафете 4×100 метров кролем
ТОКИО, 25 июл — РИА Новости. Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем и обновила мировой рекорд.
ТОКИО, 25 июл — РИА Новости. Женская сборная Австралии по плаванию завоевала золото в эстафете 4×100 метров вольным стилем и обновила мировой рекорд.
Австралийки Бронте Кэмпбелл, Мег Харрис, Эмма Маккеон и Кейт Кэмпбелл в финале показали время 3 минуты 29,69 секунды. Второй стала команда Канады (3.32,78), бронза у американок (3.32,81).
Прежний мировой рекорд также принадлежал австралийкам (3.30,05) и был установлен в 2018 году.