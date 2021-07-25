Пловцу Пригоде вынесли строгий выговор за шутливое видео о том, как обойти тест на ковид
По словам спортсмена, он не хотел обратить на себя внимание таким образом.
По словам спортсмена, он не хотел обратить на себя внимание таким образом.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российскому пловцу Кириллу Пригоде вынесли строгий выговор за опубликованное в сети шутливое видео о том, как обойти тест на коронавирус.
Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после выступления на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.
В четверг Пригода выложил шутливое видео, в котором он прыскает в рот «Мирамистином», чтобы успешно пройти тест на коронавирус в токийском аэропорту. После он извинился за неудачную шутку.
«Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание, — сказал Пригода. — Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили».
В воскресенье Пригода не сумел выйти в финал на дистанции 100 метров брассом.