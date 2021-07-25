Пловцу Пригоде вынесли строгий выговор за шутливое видео о том, как обойти тест на ковид

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ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российскому пловцу Кириллу Пригоде вынесли строгий выговор за опубликованное в сети шутливое видео о том, как обойти тест на коронавирус.

Об этом он рассказал журналистам в воскресенье после выступления на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Токио.

В четверг Пригода выложил шутливое видео, в котором он прыскает в рот «Мирамистином», чтобы успешно пройти тест на коронавирус в токийском аэропорту. После он извинился за неудачную шутку.

«Все успокоилось, сошло на нет. Я не с этой стороны хотел обратить на себя внимание, — сказал Пригода. — Сделали строгий выговор, но никаких санкций, слава богу, не применили».