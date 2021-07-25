В финале у россиянки, выигравшей первое золото России, произошел сбой электроники
На Олимпийских играх — 2020 в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники.
На Олимпийских играх — 2020 в финале стрельбы из пневматического пистолета с 10 метров у женщин произошел сбой электроники.
Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд.
Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.
Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой, установив рекорд Игр.
В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.
Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.
Олимпиада должна была пройти в 2020 году, но