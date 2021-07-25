В финале у россиянки, выигравшей первое золото России, произошел сбой электроники

Система не зафиксировала выстрел Виталины Бацарашкиной в отведенные 50 секунд.

Судьи сначала записали россиянке «баранку», но затем после короткого совещания разрешили Виталине сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек.

Бацарашкина справилась с нервами и в итоге стала Олимпийской чемпионкой, установив рекорд Игр.

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.

Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.