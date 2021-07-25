Россиянка вырвала первое золото Олимпиады последним выстрелом. Вот так драма!
Виталина Бацарашкина проигрывала перед последним выстрелом. Соперница задрожала и ошиблась, и наша девушка вырвала победу!
Виталина Бацарашкина проигрывала перед последним выстрелом. Соперница задрожала и ошиблась, и наша девушка вырвала победу!
Если вы думаете, что драматичная развязка в
Возьмём ту же стрельбу. Соперницы не следят друг за другом, не считают очки, но концовки там бывают подчас настолько огненными, что просто диву даёшься.
В первый день Олимпиады россиянка Анастасия Галашина не совладала с нервами, сорвала последний выстрел и проиграла золото, растеряв небольшое преимущество в 0,2 очка.
Но во второй день Игр за подругу по стрелковой сборной отомстила Виталина Бацарашкина. В стрельбе из пневматического пистолета она за последних два выстрела отыграла 0,9 очка. Железные нервы опытной спортсменки принесли России первое золото Олимпиады-2020.
Виталина Бацарашкина пять лет назад на Олимпиаде в
Квалификация показала, что это реально: в финал россиянка прошла с третьим результатом, уступив только сильнейшей китаянке Цзянь Жансинь и гречанке Анне Коракаки.
В финале, где нужно было отстрелять две серии по пять выстрелов, а затем по два выстрела на вылет, у Виталины также всё пошло удачно с самого начала. Она обосновалась на первом месте и после пяти выстрелов, и после десяти. А потом, видимо, почувствовав близость олимпийской награды, чуть сбавила обороты: попала 9,2 и 8,8 и пропустила вперёд болгарку Костадинову.
У Костадиновой нервы, казалось, были железными, и она уверенно держалась на первом месте. А Бацарашкина рубилась с Жансинь за бронзу. Китаянка долгое время была впереди, но в самый ответственный момент выстрелила по 9,3 дважды и сама отдала россиянке второе место.
А дальше была поразительная развязка олимпийского финала. Бацарашкина проигрывала Костадиновой 0,9 очка, и чтобы отыграть это отставание, было всего два выстрела.
Болгарка попала 10,1, а россиянка — 10,5. До золота осталось
Секунда. Выстрел Бацарашкиной. И новый выдох — теперь восхищённый.
Виталина попала 10,4 и вырвала золото Олимпийских игр с рекордом соревнований.
Эта золотая медаль стала первой для России на Олимпиаде в Токио. И точно одной из самых драматичных. Это ж надо так — вырвать главную победу в жизни последним выстрелом!
Виталина, это было потрясающе!