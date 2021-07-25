Россиянка вырвала первое золото Олимпиады последним выстрелом. Вот так драма!

Если вы думаете, что драматичная развязка в самой-самой концовке турнирной дистанции характерна только для таких видов спорта, как бег, плавание или что-то ещё, где соперники мчат к финишной черте, поглядывая друг на друга, то глубоко ошибаетесь.

Возьмём ту же стрельбу. Соперницы не следят друг за другом, не считают очки, но концовки там бывают подчас настолько огненными, что просто диву даёшься.

В первый день Олимпиады россиянка Анастасия Галашина не совладала с нервами, сорвала последний выстрел и проиграла золото, растеряв небольшое преимущество в 0,2 очка.

Но во второй день Игр за подругу по стрелковой сборной отомстила Виталина Бацарашкина. В стрельбе из пневматического пистолета она за последних два выстрела отыграла 0,9 очка. Железные нервы опытной спортсменки принесли России первое золото Олимпиады-2020.

Серебро в кармане!

Виталина Бацарашкина пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро завоевала серебряную награду, и в Токио хотела как минимум повторить показанный в 2016 году результат.

Квалификация показала, что это реально: в финал россиянка прошла с третьим результатом, уступив только сильнейшей китаянке Цзянь Жансинь и гречанке Анне Коракаки.

В финале, где нужно было отстрелять две серии по пять выстрелов, а затем по два выстрела на вылет, у Виталины также всё пошло удачно с самого начала. Она обосновалась на первом месте и после пяти выстрелов, и после десяти. А потом, видимо, почувствовав близость олимпийской награды, чуть сбавила обороты: попала 9,2 и 8,8 и пропустила вперёд болгарку Костадинову.

У Костадиновой нервы, казалось, были железными, и она уверенно держалась на первом месте. А Бацарашкина рубилась с Жансинь за бронзу. Китаянка долгое время была впереди, но в самый ответственный момент выстрелила по 9,3 дважды и сама отдала россиянке второе место.

Поразительная развязка

А дальше была поразительная развязка олимпийского финала. Бацарашкина проигрывала Костадиновой 0,9 очка, и чтобы отыграть это отставание, было всего два выстрела.

Болгарка попала 10,1, а россиянка — 10,5. До золота осталось всего-то пол-очка.

И в этой гонке за золото у Костадиновой сдали нервы. Она выстрелила первой, и по залу, в котором не было зрителей — только персонал и участники — пронёсся вздох. На мишени — 9,0. Явно задрожала болгарская спортсменка, вплотную приблизившаяся к золоту.

Секунда. Выстрел Бацарашкиной. И новый выдох — теперь восхищённый.

Виталина попала 10,4 и вырвала золото Олимпийских игр с рекордом соревнований.

Эта золотая медаль стала первой для России на Олимпиаде в Токио. И точно одной из самых драматичных. Это ж надо так — вырвать главную победу в жизни последним выстрелом!

Виталина, это было потрясающе!