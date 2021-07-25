Трамп выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях

«Говорят, что мужчинам разрешили выступать на женских соревнованиях. Как вам это нравится? Насколько это честно? Вы видели тяжелоатлета? Женщины, мне жаль говорить об этом, но он побил ваш давний рекорд. Это несправедливо. Буду честен, мы все любим побеждать. Если бы я был тренером, то не стал бы особенно говорить с женщинами в привычном понимании.



Что если Леброн Джеймс решил бы сделать операцию по смене пола? Люди хотят видеть соревнования. Последнее, что они хотят видеть — участие мужчин в женских соревнованиях. Очень скоро вы увидите, что женщины не участвуют в соревнованиях. Это нарушает права женщин, этого нельзя допустить. Теперь это происходит и на Олимпиаде. Олимпийские игры тоже испортились», — приводит The PostMillennial слова Трампа.