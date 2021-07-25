Виталина Бацарашкина: При моем последнем выстреле произошел сбой не в системе, а в судейской работе

— Это был не сбой в системе при последнем выстреле, а, скорее, в работе судей. Я отложила свой выстрел, все сделали, а я нет. Было еще 27 секунд, и я могла спокойно поднять пистолет и доделать свою попытку. Но они подали команду стоп. Я им сказала об этом, и они дали мне заново 50 секунд на выстрел. Отчасти это помогло, отдохнула немного.
Не думала, что может быть золото. Я бы не сказала, что с этой медалью смысл моей карьеры завершен. Я хочу еще пострелять. Да, наверное, в этом виде… но есть еще и другие дисциплины, — сказала Бацарашкина.
Эта золотая медаль стала первой для российской команды на Играх в Токио.