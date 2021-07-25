Впервые на церемонии награждения Олимпийских игр прозвучала музыка Чайковского

На церемонии награждения в честь спортсменки прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.

Это случилось в связи с тем, что российские олимпийцы из-за санкций ВАДА не могут выступать с национальной символикой. Спортсмены на Играх выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) и аббревиатурой ROC — Russian Olympic Committee.