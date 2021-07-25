Впервые на церемонии награждения Олимпийских игр прозвучала музыка Чайковского
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла соревнования в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.
На церемонии награждения в честь спортсменки прозвучал фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского.
Это случилось в связи с тем, что российские олимпийцы