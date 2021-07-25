Россия, запасайся валидолом! В Токио стартовал женский гандбол
Первый же матч нашей сборной на Олимпиаде — драма.
Первый же матч нашей сборной на Олимпиаде — драма.
Гандбол. Женщины. Групповой турнир
Россия — Бразилия — 24:24 (14:12)
Голы: Ильина — 6, Ведехина — 4, Вяхирева и Дмитриева — по 3.
Олимпийские игры такое место, где прошлые заслуги и текущие расклады не играют совершенно никакой роли. Вот в Токио все только начинается, а иранцы уже хлопнули в волейбол грозную Польшу, Айзанат Муртазаева с 258-го места в рейтинге дофехтовала до полуфинала, а золото в плавании на 400 м кролем выиграл 18-летний ноунейм из Туниса.
Вот только в гандболе так просто не бывает. Особенно в женском. И уж тем более — с нашей сборной. Вспомните даже золотой Рио — сколько там было матчей на грани. Тут даже крепкие нервы расшатать проще простого. А уж если с ними не очень, то от переживаний можно и с ума сойти.
Вот и теперь та же песня.
12 минут до конца — 20:20.
10 — уже горим минус два.
После шикарный отрезок проводит Полина Горшкова. Два гола с левого фланга и заработанный пенальти. Причем срубили ее так грубо, что условный Неймар наверняка корчился бы от до сих пор. А Полина, с гримасой боли на лице, продолжила игру. Олимпиада — не место для нежностей и церемоний.
Эти
К счастью, Россия отбилась. Ничья. И по такой концовке — это не так плохо. Могли и проиграть. Хотя в целом по матчу — вполне могла быть и победа. После игры Дарья Дмитриева и Екатерина Ильина в один голос говорили, что такому результату радоваться не могут ни в коем случае. И сетовали на огромное количество нереализованных моментов.
— Так на Олимпиаде нельзя, — констатировала Ильина.
Обе они сошлись и в том, что ничего страшного в ничье нет. Такая же позиция у главного тренера.
— У нас очень ровная группа и в каждом матче может быть любой исход, — сказал он. Банально, но в данном случае все так и есть. Женский гандбол — одна из самых непредсказуемых историй на Олимпиаде. Вытянем ли мы снова счастливый билет — покажет время. Но шансы у этой сборной очень высокие.
Следующая битва — послезавтра. Со Швецией. В 8:15 по Москве. Не пропустите!