Олимпийская чемпионка Бацарашкина: Спасибо мужу, который еще не муж, но, надеюсь, станет

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Япония
310
2Китай
302
4Россия
111
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
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Гандбол
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Гимнастика художественная
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Дзюдо
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Пляжный волейбол
Прыжки в воду
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Синхронное плавание
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Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Келвин Хофлер
Джаггер Итон
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
Канада
США
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Эмма Уэйант
Хэйли Фликингер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Антоанетта Костадинова
Цзян Жэньсинь
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Ахмед Хафнауи
Джек Маклафлин
Киран Смит
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Чейз Калиш
Джэй Литерленд
Брендон Смит
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Айзанат Муртазаева
Катрина Лехис
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Финал
Ян Юн Вэй
Наохиса Такато
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Ким Вон Чин
Лука Мхеидзе
Результаты
Дзюдо
до 48 кг. Женщины. Финал
Дистрия Красники
Фуна Тонаки
Результаты
Дзюдо
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Торнике Тсакадоя
Елдос Сметов
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Велоспорт - Шоссе. Женщины
07:00скороГрупповая гонка. Женщины. Финал
Гребной слалом. Мужчины
07:00скороКаноэ-одиночка. Мужчины. Предварительные заезды
Стрельба. Мужчины
07:00скороПневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Квалификация
Стрельба. Мужчины
07:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Теннис. Мужчины. 1-й круг
07:30скороГаэль МонфисИлья Ивашко
Водное поло. Мужчины. Группа A
08:00скороСШАЯпония
Теннис. Мужчины. 1-й круг
08:00скороАслан Карацев/Даниил МедведевЛукаш Кляйн/Филип Полашек
Парусный спорт. Женщины
08:00скороRS:X. Женщины. Предварительные гонки
Теннис. Женщины. 1-й круг
08:00скороВероника КудерметоваГарбинье Мугуруса
Гандбол. Женщины. Группа A
08:15скороЧерногорияАнгола
Волейбол. Женщины. Группа A
08:20скороСербияДоминиканская Республика
Софтбол. Женщины. Групповой турнир
08:30скороКанадаЯпония
08:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Бацарашкина: Спасибо мужу, который еще не муж, но, надеюсь, станет

Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание золотой медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м.

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«На прошлой Олимпиаде было всё по-другому. Все эти ограничения здесь на мою стрельбу не влияют, да и на настроение не особо. Но ты постоянно должен держать в голове несколько деталей — обрабатывать руки, носить маску и так далее. По ходу соревнования начала передерживать и ломаться? Я бы сказала, что у нас есть правило — смотреть на мушку и давить пальцем. На мушку я смотрела, а пальцем не давила, вот это надо было перебороть.

Обращала ли внимание на то, что мою фамилию неправильно произносят? Я всегда с волнением жду, как мою фамилию назовут. Каждый раз что-то новенькое.

Ты должен сам для себя ставить цели, а не кто-то другой. И если ты её выполнил, то это победа вне зависимости от места. Это твоя победа. Перед приездом сюда не ставила задачу выиграть, выйти в финал, попасть в тройку. Надо было показать то, что я умею.

Спасибо всем кто поддерживал меня: близким, мужу, который ещё не муж, но, надеюсь, станет. Я дома в Омске почти не тренируюсь, а отдыхаю. Я там только сдаю оружие. Условия там для тренировок, конечно, лучше, чем раньше, но ещё есть куда расти», — цитирует Бацарашкину сайт «Матч ТВ».

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XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
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XVII Летние Олимпийские игры в Риме
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XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Центр гребного слалома Касай
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