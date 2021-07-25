Олимпийская чемпионка Бацарашкина: Спасибо мужу, который еще не муж, но, надеюсь, станет

«На прошлой Олимпиаде было всё по-другому. Все эти ограничения здесь на мою стрельбу не влияют, да и на настроение не особо. Но ты постоянно должен держать в голове несколько деталей — обрабатывать руки, носить маску и так далее. По ходу соревнования начала передерживать и ломаться? Я бы сказала, что у нас есть правило — смотреть на мушку и давить пальцем. На мушку я смотрела, а пальцем не давила, вот это надо было перебороть.



Обращала ли внимание на то, что мою фамилию неправильно произносят? Я всегда с волнением жду, как мою фамилию назовут. Каждый раз что-то новенькое.



Ты должен сам для себя ставить цели, а не кто-то другой. И если ты её выполнил, то это победа вне зависимости от места. Это твоя победа. Перед приездом сюда не ставила задачу выиграть, выйти в финал, попасть в тройку. Надо было показать то, что я умею.



Спасибо всем кто поддерживал меня: близким, мужу, который ещё не муж, но, надеюсь, станет. Я дома в Омске почти не тренируюсь, а отдыхаю. Я там только сдаю оружие. Условия там для тренировок, конечно, лучше, чем раньше, но ещё есть куда расти», — цитирует Бацарашкину сайт «Матч ТВ».