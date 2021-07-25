Олимпийская чемпионка Бацарашкина: Спасибо мужу, который еще не муж, но, надеюсь, станет
Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание золотой медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м.
Россиянка Виталина Бацарашкина прокомментировала завоевание золотой медали Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пистолета с 10 м.
«На прошлой Олимпиаде было всё
Обращала ли внимание на то, что мою фамилию неправильно произносят? Я всегда с волнением жду, как мою фамилию назовут. Каждый раз
Ты должен сам для себя ставить цели, а не
Спасибо всем кто поддерживал меня: близким, мужу, который ещё не муж, но, надеюсь, станет. Я дома в Омске почти не тренируюсь, а отдыхаю. Я там только сдаю оружие. Условия там для тренировок, конечно, лучше, чем раньше, но ещё есть куда расти», — цитирует Бацарашкину сайт «Матч ТВ».