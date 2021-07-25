Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем

Белоруска в своем заплыве заняла четвертое место с результатом 57,19 сек. Первенствовала в стартах с участием брестчанки китаянка Юфей Чжан — 55,89 сек. Вторая позиция у Сары Шестрем из Швеции — 56,40 сек. Замкнула тройку сильнейших канадка Маргарет Макнил — 56,56 сек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 спортсменов, которые выступают в 20 видах спорта.