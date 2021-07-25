Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем
Решающий заплыв с участием Анастасии Шкурдай пройдет 26 июля.
Решающий заплыв с участием Анастасии Шкурдай пройдет 26 июля.
25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай успешно преодолела полуфинальную стадию олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем, передает корреспондент БЕЛТА.
Белоруска в своем заплыве заняла четвертое место с результатом 57,19 сек. Первенствовала в стартах с участием брестчанки китаянка Юфей Чжан — 55,89 сек. Вторая позиция у Сары Шестрем из Швеции — 56,40 сек. Замкнула тройку сильнейших канадка Маргарет Макнил — 56,56 сек.
Решающий заплыв с участием Анастасии Шкурдай пройдет 26 июля.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.