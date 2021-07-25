Российская рапиристка Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020
Российская рапиристка Лариса Коробейникова вышла в ¼ финала Олимпиады в Токио.
Российская рапиристка Лариса Коробейникова вышла в ¼ финала Олимпиады в Токио.
В 1/8 финала россиянка победила француженку Исаору Тибю со счётом 15:12.
В четвертьфинале Коробейникова встретится с канадкой Келли Райан, которая до этого победила другую российскую спортсменку, Аделину Загидуллину.
До этого ещё одна одна российская рапиристка Инна Дериглазова вышла в четвертьфинал Олимпиады в Японии.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.