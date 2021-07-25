В США открытие Олимпиады-2020 в Токио посмотрели 16,7 млн человек. Это худший показатель за 33 года

Этот показатель — самый низкий за последние 33 года. По сравнению с церемонией открытия Рио-2016 телеаудитория сократилась на 37% (26,5 млн) и на 59% по сравнению с Лондоном-2012 (40,7 млн). Открытие Сеула-1988 посмотрели 22,7 млн телезрителей, Барселоны-1992 — 21,6 млн.