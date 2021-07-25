25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающую стадию соревнований спортсмен из Минска вышел с результатом 59,08 сек. Это четвертый показатель в заплыве с его участием. Первым тут был на финише титулованный британец Адам Пити — 57,63 сек. Второе место у китайца Яна Зибея — 58,72 сек. Третья позиция за американцем Майклом Эндрю — 58,99 сек.

Медальный старт на 100 м брассом пройдет 26 июля.