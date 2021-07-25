Пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
625
2Япония
611
6Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
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Бокс
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Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Женщины. Финал
Момиджи Нишия
Райсса Леал
Фуна Накаяма
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Мужчины. Финал
США
Италия
Австралия
Результаты
Плавание
100 м брасс. Мужчины. Финал
Адам Пити
Арно Камминга
Николо Мартинеги
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Женщины. Финал
Маргарет Макнил
Чжан Юйфэй
Эмма Маккеон
Результаты
Плавание
400 м в/с. Женщины. Финал
Ариана Титмус
Кэйти Ледеки
Ли Бинцзие
Результаты
Триатлон
Триатлон. Мужчины. Финал
Кристиан Блумменфельт
Алекс Йи
Хайден Уайлд
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
25.07скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
25 июля, источник: БЕЛТА

Пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом

В решающую стадию соревнований спортсмен из Минска вышел с результатом 59,08 сек. Это четвертый показатель в заплыве с его участием.

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Источник: AFP 2021

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающую стадию соревнований спортсмен из Минска вышел с результатом 59,08 сек. Это четвертый показатель в заплыве с его участием. Первым тут был на финише титулованный британец Адам Пити — 57,63 сек. Второе место у китайца Яна Зибея — 58,72 сек. Третья позиция за американцем Майклом Эндрю — 58,99 сек.

Медальный старт на 100 м брассом пройдет 26 июля.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и стартовали 23 июля 2021 года. Беларусь в Токио представляют 108 атлетов, которые выступают в 20 видах спорта.

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