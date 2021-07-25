Михаил Кукушкин пробился во второй круг турнира на Олимпиаде-2020
Михаил Кукушкин обыграл Федерико Корию из Аргентины и пробился во второй круг турнира на Олимпиаде-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Михаил Кукушкин обыграл Федерико Корию из Аргентины и пробился во второй круг турнира на Олимпиаде-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский теннисист выиграл встречу в двух сетах (7:6, 7:5) и вышел в 1/8 финала олимпийского старта. Встреча продолжалась больше двух часов.
Его соперник определится в паре Гаэля Монфиса из Франции и Ильи Ивашки из Беларуси.
Добавим, ранее из борьбы за медали выбыла Юлия Путинцева, которая не смогла доиграть свой матч.