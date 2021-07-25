Михаил Кукушкин пробился во второй круг турнира на Олимпиаде-2020

Казахстанский теннисист выиграл встречу в двух сетах (7:6, 7:5) и вышел в 1/8 финала олимпийского старта. Встреча продолжалась больше двух часов.

Его соперник определится в паре Гаэля Монфиса из Франции и Ильи Ивашки из Беларуси.