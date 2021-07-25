Елена Веснина стартовала на ОИ-2020 с победы над знаменосцем сборной Латвии Остапенко

В матче первого круга Веснина в трёх сетах обыграла знаменосца сборной Латвии Елену Остапенко со счётом 6:4, 6:7 (6:2), 6:4. Встреча продлилась 2 часа 20 минут. Веснина 16 раз подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Остапенко — 8 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

За право выйти в 1/8 финала Олимпийских игр в одиночном разряде Веснина сразится с представительницей Италии Камилой Джорджи.