Почему японцы против Олимпиады? Объясняет жительница Токио
Японцы вдохновенно пишут доносы на иностранных гостей Игр и сбрасывают напряжение, выходя на акции протеста.
Японцы вдохновенно пишут доносы на иностранных гостей Игр и сбрасывают напряжение, выходя на акции протеста.
Накануне Олимпиады больше половины жителей Токио высказались против ее проведения. В городе проходят забастовки, японцы винят гостей в распространении вируса и при малейшей возможности докладывают властям обо всех случаях нарушения карантина.
— Правда ли, что японцы ненавидят Олимпиаду и не хотели ее проводить?
— Не лучше ли было вообще отменить Игры в Токио?
— Почему на Олимпиаду зрителям нельзя, а на чемпионат Японии по бейсболу — можно?
— Почему японцы так любят писать доносы?
Обо всем этом «СЭ» рассказала Ольга Козлова — сотрудница международного отдела японской компании, которая живет в Токио уже 25 лет.
— Почему японцы против Олимпиады?
— Это не совсем так. Олимпийские игры для Японии — долгожданные, город получил их только со второй попытки. Токио ведь подавался и на 2016 год, но тогда уступил
— Судя по забастовкам, большинство японцев сейчас против проведения Игр?
— Тут надо понимать, что японцы сами по себе вообще не склонны к акциям протеста. У них не принято открыто выражать свое мнение и тем более активно протестовать. Для них демонстрация — это из ряда вон. До сих пор я видела максимум
— Что тогда не так с Олимпиадой?
— Я думаю, в обществе скопилась критическая масса недовольства. Японцы недовольны правительством, страдает малый и средний бизнес, особенно связанный с туристической отраслью. Плюс страх перед вирусом и опасения, что приезд иностранных гостей ухудшит ситуацию. Это же логично: если на острове закрыть все морские и аэропорты — то с вирусом можно справиться гораздо быстрее. А тут вдруг въезжает под 20 тысяч спортсменов и сопровождающих. Конечно, всем страшно. Протесты против Олимпиады — это возможность сбросить накопившееся напряжение, при этом затрагивая
— Правда ли, что режим чрезвычайной ситуации в стране введен
— Неправда. Это уже пятый режим ЧС, и его ввод обусловлен только цифрами заражения. Например, месяц назад в Токио выявляли ежедневно около 500 новых случаев заражения, сейчас стало больше полутора тысяч. Я знаю, что для России это смешные цифры, но для Японии это много. И конечно, когда обыватель смотрит на эту статистику, то он начинает думать: вот, приедут иностранцы и завезут нам заразу.
— Мне бы на месте японцев тоже было обидно. В твоем городе проходит Олимпиада, такое бывает раз в жизни. При этом пойти на стадион ты не можешь, а
— Конечно, мы все хотели пойти на стадион. Вокруг билетов был огромный ажиотаж, их разыгрывали в лотерею. Поддержать своих — это вообще очень
— Местные смотрят Олимпиаду по телевизору? Потому что по городу вообще не чувствуется, что здесь проходят Игры.
— По опросам, смотреть Олимпиаду по телевизору собирались 70 процентов японцев. Тут ведь надо учитывать, что в Токио живет только 10 процентов населения Японии, а для остальных, по сути, ничего не изменилось. Среди молодежи до 25 лет спорт менее популярен, но это объективная реальность. Более активные, мобильные люди воспользовались этой возможностью, чтобы уехать в отпуск. Многие на своих машинах отправились на пляжи или в горы.
— Правда ли, что при этом местные японские турниры вроде национального чемпионата по бейсболу проводятся со зрителями? В чем логика?
— Очень просто: мы должны избегать контакта с иностранцами. Все приехавшие гости должны существовать в пределах пузыря. Дело не в дискриминации, а в механизме распространения вируса. Единственные, кто из японцев может контактировать с гостями, — это волонтеры. Из 80 тысяч, которые планировали работать на Играх, 10 тысяч в итоге отказались, но
— Объясните, в стране
— Как такового локдауна нет. Японцы показали, что дисциплинированно соблюдая все предписания, можно и обойтись без жестких ограничительных мер. Например, мы в офисе уже год работаем за прозрачными перегородками, которые отделяют сотрудников. Я не могу пойти пообедать с коллегами, даже при том, что мы работаем в одном пространстве. В зависимости от динамики распространения вируса меняется и количество офисных дней в неделю. Например, когда было меньше 500 случаев, у нас работали из офиса 50 процентов сотрудников. Сейчас лично я могу приходить в офис только раз в неделю.
— Правительство Японии
— Прошлой весной всем раздали по 100 тысяч иен, это примерно тысяча долларов. Плюс малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, компенсировали до 60 процентов зарплаты сотрудников. А людям, потерявшим работу, единоразово выплачивали по 10 тысяч долларов. То есть поддержка есть, но рассчитывать только на нее невозможно. За год, что идет пандемия, уже нужно было адаптироваться и научиться выживать самостоятельно. А вот умение выживать и быстро принимать решение — это как раз не про японцев. У них планы всегда долгосрочные, жизнь расписана до пенсии. Существовать в условиях неопределенности, когда каждый день
— Что за история с увольнением режиссера церемонии открытия Игр? Человек неудачно пошутил в 1998 году, а его сейчас уволили. Это нормально?
— Для японцев — да. Здесь человек должен быть предельно щепетилен и всегда думать о своей репутации. Например, президент компании Toyota отказался идти на церемонию открытия, хотя они одни из ключевых спонсоров. Но он не мог просчитать, как присутствие на открытии скажется на репутации компании, — и на всякий случай решил не ходить. Император пришел, но это было непонятно до самой последней минуты. Что касается режиссера, когда новость об этой шутке напечатали в мировой прессе и отреагировали соответствующие организации, то выбора у оргкомитета уже не было. Японцы никогда не пойдут на открытый конфликт. Я переживала только, не будет ли
— Реальная история: троих журналистов депортировали с Олимпиады, потому что местные сфотографировали их гуляющими по улице с пивом в руках. Почему японцы любят стучать?
— Здесь это называется культурой оповещения. Даже если вы
— Лично вы не считаете, что лучше бы Токио вообще отказался от проведения Олимпиады? Чем все эти ограничительные меры, пустые стадионы и так далее…
— Конечно, нет! Для меня любое международное событие в жизни Японии — это шанс для страны узнать
Наталья Марьянчик