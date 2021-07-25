Почему японцы против Олимпиады? Объясняет жительница Токио

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
414
2Япония
310
6Россия
121
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Ши Тинмао/Ван Хань
Мэдисон Кини/ Анабель Смит
Лена Хентшель/Тина Пунцель
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Уильям Шэнер
Шенг Лихао
Янг Хаоран
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Келвин Хофлер
Джаггер Итон
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
Канада
США
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Эмма Уэйант
Хэйли Фликингер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Антоанетта Костадинова
Цзян Жэньсинь
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Ахмед Хафнауи
Джек Маклафлин
Киран Смит
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Чейз Калиш
Джэй Литерленд
Брендон Смит
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Гребной слалом. Женщины
09:00скороБайдарка-одиночка. Женщины. Предварительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:00скороПетра КвитоваЯсмине Паолини
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороКеи НисикориАндрей Рублев
Водное поло. Мужчины. Группа B
09:30скороАвстралияЧерногория
Тяжелая атлетика. Мужчины
10:00скороВесовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Парусный спорт. Мужчины
10:00скороЛазер. Мужчины. Предварительные гонки
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайТурция
Футбол. Мужчины. Группа C
10:30онлайнЕгипет0Аргентина1
Таэквондо. Женщины. 1/2 финала
10:32скороАнастасия ЗолотичЛо Чиа-Линг
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
10:46скороБрэдли СиндерЧжао Шуай
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное и командное первенство. Микст. Квалификация
Теннис. Мужчины. 1-й круг
11:00скороФилипп КольшрайберСтефанос Циципас
10:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Почему японцы против Олимпиады? Объясняет жительница Токио

Японцы вдохновенно пишут доносы на иностранных гостей Игр и сбрасывают напряжение, выходя на акции протеста.

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Накануне Олимпиады больше половины жителей Токио высказались против ее проведения. В городе проходят забастовки, японцы винят гостей в распространении вируса и при малейшей возможности докладывают властям обо всех случаях нарушения карантина.

— Правда ли, что японцы ненавидят Олимпиаду и не хотели ее проводить?

— Не лучше ли было вообще отменить Игры в Токио?

— Почему на Олимпиаду зрителям нельзя, а на чемпионат Японии по бейсболу — можно?

— Почему японцы так любят писать доносы?

Обо всем этом «СЭ» рассказала Ольга Козлова — сотрудница международного отдела японской компании, которая живет в Токио уже 25 лет.

Режим ЧС ввели не из-за  Олимпийских игр

— Почему японцы против Олимпиады?

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— Это не совсем так. Олимпийские игры для Японии — долгожданные, город получил их только со второй попытки. Токио ведь подавался и на 2016 год, но тогда уступил Рио-де-Жанейро. И вот в сентябре 2013-го мы все-таки победили на голосовании сессии МОК, и город начал готовиться. Если бы не пандемия, вообще все было бы прекрасно. Отношение общества разделилось примерно год назад, когда начался коронавирус.

— Судя по забастовкам, большинство японцев сейчас против проведения Игр?

— Тут надо понимать, что японцы сами по себе вообще не склонны к акциям протеста. У них не принято открыто выражать свое мнение и тем более активно протестовать. Для них демонстрация — это из ряда вон. До сих пор я видела максимум какие-то одиночные пикеты. Никто не протестовал ни против обязательного ношения масок, ни против любых ограничительных мер. Надо — значит, надо.

— Что тогда не так с Олимпиадой?

— Я думаю, в обществе скопилась критическая масса недовольства. Японцы недовольны правительством, страдает малый и средний бизнес, особенно связанный с туристической отраслью. Плюс страх перед вирусом и опасения, что приезд иностранных гостей ухудшит ситуацию. Это же логично: если на острове закрыть все морские и аэропорты — то с вирусом можно справиться гораздо быстрее. А тут вдруг въезжает под 20 тысяч спортсменов и сопровождающих. Конечно, всем страшно. Протесты против Олимпиады — это возможность сбросить накопившееся напряжение, при этом затрагивая что-то внешнее, не японское…

— Правда ли, что режим чрезвычайной ситуации в стране введен из-за Олимпиады?

— Неправда. Это уже пятый режим ЧС, и его ввод обусловлен только цифрами заражения. Например, месяц назад в Токио выявляли ежедневно около 500 новых случаев заражения, сейчас стало больше полутора тысяч. Я знаю, что для России это смешные цифры, но для Японии это много. И конечно, когда обыватель смотрит на эту статистику, то он начинает думать: вот, приедут иностранцы и завезут нам заразу.

— Мне бы на месте японцев тоже было обидно. В твоем городе проходит Олимпиада, такое бывает раз в жизни. При этом пойти на стадион ты не можешь, а какие-то иностранцы — могут.

— Конечно, мы все хотели пойти на стадион. Вокруг билетов был огромный ажиотаж, их разыгрывали в лотерею. Поддержать своих — это вообще очень по-японски, здесь это святое. Но в японской культуре чувство долга всегда перевешивает любую обиду. Именно поэтому, например, еще с марта прошлого года здесь абсолютно все население, от детей до пенсионеров, беспрекословно ходит в масках. Хотя в жарком климате находиться в маске целый день, поверьте, очень сложно. Мы были готовы прийти на стадион в масках, готовы были не аплодировать… Но комитет по контролю за заболеваемостью решил иначе. У японцев есть такое понятие — «шега на», в переводе — «надо — значит, надо». Смиряться с неизбежным они умеют великолепно.

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Уволенным из-за  пандемии выплачивали по 10 тысяч долларов

— Местные смотрят Олимпиаду по телевизору? Потому что по городу вообще не чувствуется, что здесь проходят Игры.

— По опросам, смотреть Олимпиаду по телевизору собирались 70 процентов японцев. Тут ведь надо учитывать, что в Токио живет только 10 процентов населения Японии, а для остальных, по сути, ничего не изменилось. Среди молодежи до 25 лет спорт менее популярен, но это объективная реальность. Более активные, мобильные люди воспользовались этой возможностью, чтобы уехать в отпуск. Многие на своих машинах отправились на пляжи или в горы.

— Правда ли, что при этом местные японские турниры вроде национального чемпионата по бейсболу проводятся со зрителями? В чем логика?

— Очень просто: мы должны избегать контакта с иностранцами. Все приехавшие гости должны существовать в пределах пузыря. Дело не в дискриминации, а в механизме распространения вируса. Единственные, кто из японцев может контактировать с гостями, — это волонтеры. Из 80 тысяч, которые планировали работать на Играх, 10 тысяч в итоге отказались, но остальные-то работают!

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— Объясните, в стране все-таки есть локдаун или его нет? Около нашего отеля, например, битком забитый зал игровых автоматов…

— Как такового локдауна нет. Японцы показали, что дисциплинированно соблюдая все предписания, можно и обойтись без жестких ограничительных мер. Например, мы в офисе уже год работаем за прозрачными перегородками, которые отделяют сотрудников. Я не могу пойти пообедать с коллегами, даже при том, что мы работаем в одном пространстве. В зависимости от динамики распространения вируса меняется и количество офисных дней в неделю. Например, когда было меньше 500 случаев, у нас работали из офиса 50 процентов сотрудников. Сейчас лично я могу приходить в офис только раз в неделю.

— Правительство Японии как-то поддерживало своих граждан? В России, например, дважды выплачивали по 10 тысяч рублей семьям с детьми.

— Прошлой весной всем раздали по 100 тысяч иен, это примерно тысяча долларов. Плюс малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, компенсировали до 60 процентов зарплаты сотрудников. А людям, потерявшим работу, единоразово выплачивали по 10 тысяч долларов. То есть поддержка есть, но рассчитывать только на нее невозможно. За год, что идет пандемия, уже нужно было адаптироваться и научиться выживать самостоятельно. А вот умение выживать и быстро принимать решение — это как раз не про японцев. У них планы всегда долгосрочные, жизнь расписана до пенсии. Существовать в условиях неопределенности, когда каждый день что-то меняется и нужно приспосабливаться, они не привыкли. В отличие, например, от людей с постсоветского пространства, где пандемия — это просто очередное испытание в череде больших событий.

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Японский император до последнего сомневался, идти ли на открытие

— Что за история с увольнением режиссера церемонии открытия Игр? Человек неудачно пошутил в 1998 году, а его сейчас уволили. Это нормально?

— Для японцев — да. Здесь человек должен быть предельно щепетилен и всегда думать о своей репутации. Например, президент компании Toyota отказался идти на церемонию открытия, хотя они одни из ключевых спонсоров. Но он не мог просчитать, как присутствие на открытии скажется на репутации компании, — и на всякий случай решил не ходить. Император пришел, но это было непонятно до самой последней минуты. Что касается режиссера, когда новость об этой шутке напечатали в мировой прессе и отреагировали соответствующие организации, то выбора у оргкомитета уже не было. Японцы никогда не пойдут на открытый конфликт. Я переживала только, не будет ли из-за этого косяков в самой церемонии. Но все прошло прекрасно. Здесь все строится на командном подходе, любого человека можно убрать в любой момент — и особо ничего не изменится.

— Реальная история: троих журналистов депортировали с Олимпиады, потому что местные сфотографировали их гуляющими по улице с пивом в руках. Почему японцы любят стучать?

— Здесь это называется культурой оповещения. Даже если вы что-то делаете не так, никто не подойдет и не станет с вами ругаться. Вместо этого японец быстренько сфотографирует вас и отправит в соответствующую инстанцию. На этом и строятся порядок и безопасность. Например, сейчас все онлайн-издания перепечатывают новости о том, где и кто в городе замечен из иностранцев. Один из местных журналистов, который случайно встретил на улице американских коллег, подошел и спросил: «Почему вы без масок?» Американцы ответили, что они привиты. Но для японца это немыслимо, им же каждый день говорят по телевизору, что даже прививка не гарантия, что вы не будете распространять вирус.

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— Лично вы не считаете, что лучше бы Токио вообще отказался от проведения Олимпиады? Чем все эти ограничительные меры, пустые стадионы и так далее…

— Конечно, нет! Для меня любое международное событие в жизни Японии — это шанс для страны узнать что-то новое. Япония — островное государство, здесь своя музыка, своя мода, свои продукты питания… Им, на самом деле, не особо интересно, что там происходит вне их закрытого мирка. Они осторожны, консервативны и больше всего думают о безопасности. Именно поэтому, например, практически ни один японец не станет путешествовать за границу в одиночку, только организованными туристическими группами. Олимпиада, даже в таком ее формате, — это возможность для страны стать чуточку лучше. И я думаю, что японцы ей воспользуются.

Наталья Марьянчик

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XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
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XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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