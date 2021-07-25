Почему японцы против Олимпиады? Объясняет жительница Токио

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Накануне Олимпиады больше половины жителей Токио высказались против ее проведения. В городе проходят забастовки, японцы винят гостей в распространении вируса и при малейшей возможности докладывают властям обо всех случаях нарушения карантина.

— Правда ли, что японцы ненавидят Олимпиаду и не хотели ее проводить?

— Не лучше ли было вообще отменить Игры в Токио?

— Почему на Олимпиаду зрителям нельзя, а на чемпионат Японии по бейсболу — можно?

— Почему японцы так любят писать доносы?

Обо всем этом «СЭ» рассказала Ольга Козлова — сотрудница международного отдела японской компании, которая живет в Токио уже 25 лет.

Режим ЧС ввели не из-за Олимпийских игр

— Почему японцы против Олимпиады?

— Это не совсем так. Олимпийские игры для Японии — долгожданные, город получил их только со второй попытки. Токио ведь подавался и на 2016 год, но тогда уступил Рио-де-Жанейро. И вот в сентябре 2013-го мы все-таки победили на голосовании сессии МОК, и город начал готовиться. Если бы не пандемия, вообще все было бы прекрасно. Отношение общества разделилось примерно год назад, когда начался коронавирус.

— Судя по забастовкам, большинство японцев сейчас против проведения Игр?

— Тут надо понимать, что японцы сами по себе вообще не склонны к акциям протеста. У них не принято открыто выражать свое мнение и тем более активно протестовать. Для них демонстрация — это из ряда вон. До сих пор я видела максимум какие-то одиночные пикеты. Никто не протестовал ни против обязательного ношения масок, ни против любых ограничительных мер. Надо — значит, надо.

— Что тогда не так с Олимпиадой?

— Я думаю, в обществе скопилась критическая масса недовольства. Японцы недовольны правительством, страдает малый и средний бизнес, особенно связанный с туристической отраслью. Плюс страх перед вирусом и опасения, что приезд иностранных гостей ухудшит ситуацию. Это же логично: если на острове закрыть все морские и аэропорты — то с вирусом можно справиться гораздо быстрее. А тут вдруг въезжает под 20 тысяч спортсменов и сопровождающих. Конечно, всем страшно. Протесты против Олимпиады — это возможность сбросить накопившееся напряжение, при этом затрагивая что-то внешнее, не японское…

— Правда ли, что режим чрезвычайной ситуации в стране введен из-за Олимпиады?

— Неправда. Это уже пятый режим ЧС, и его ввод обусловлен только цифрами заражения. Например, месяц назад в Токио выявляли ежедневно около 500 новых случаев заражения, сейчас стало больше полутора тысяч. Я знаю, что для России это смешные цифры, но для Японии это много. И конечно, когда обыватель смотрит на эту статистику, то он начинает думать: вот, приедут иностранцы и завезут нам заразу.

— Мне бы на месте японцев тоже было обидно. В твоем городе проходит Олимпиада, такое бывает раз в жизни. При этом пойти на стадион ты не можешь, а какие-то иностранцы — могут.

— Конечно, мы все хотели пойти на стадион. Вокруг билетов был огромный ажиотаж, их разыгрывали в лотерею. Поддержать своих — это вообще очень по-японски, здесь это святое. Но в японской культуре чувство долга всегда перевешивает любую обиду. Именно поэтому, например, еще с марта прошлого года здесь абсолютно все население, от детей до пенсионеров, беспрекословно ходит в масках. Хотя в жарком климате находиться в маске целый день, поверьте, очень сложно. Мы были готовы прийти на стадион в масках, готовы были не аплодировать… Но комитет по контролю за заболеваемостью решил иначе. У японцев есть такое понятие — «шега на», в переводе — «надо — значит, надо». Смиряться с неизбежным они умеют великолепно.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRjqqnNj4Bs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Lost and found (@lostandfoundxmedia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уволенным из-за пандемии выплачивали по 10 тысяч долларов

— Местные смотрят Олимпиаду по телевизору? Потому что по городу вообще не чувствуется, что здесь проходят Игры.

— По опросам, смотреть Олимпиаду по телевизору собирались 70 процентов японцев. Тут ведь надо учитывать, что в Токио живет только 10 процентов населения Японии, а для остальных, по сути, ничего не изменилось. Среди молодежи до 25 лет спорт менее популярен, но это объективная реальность. Более активные, мобильные люди воспользовались этой возможностью, чтобы уехать в отпуск. Многие на своих машинах отправились на пляжи или в горы.

— Правда ли, что при этом местные японские турниры вроде национального чемпионата по бейсболу проводятся со зрителями? В чем логика?

— Очень просто: мы должны избегать контакта с иностранцами. Все приехавшие гости должны существовать в пределах пузыря. Дело не в дискриминации, а в механизме распространения вируса. Единственные, кто из японцев может контактировать с гостями, — это волонтеры. Из 80 тысяч, которые планировали работать на Играх, 10 тысяч в итоге отказались, но остальные-то работают!

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— Объясните, в стране все-таки есть локдаун или его нет? Около нашего отеля, например, битком забитый зал игровых автоматов…

— Как такового локдауна нет. Японцы показали, что дисциплинированно соблюдая все предписания, можно и обойтись без жестких ограничительных мер. Например, мы в офисе уже год работаем за прозрачными перегородками, которые отделяют сотрудников. Я не могу пойти пообедать с коллегами, даже при том, что мы работаем в одном пространстве. В зависимости от динамики распространения вируса меняется и количество офисных дней в неделю. Например, когда было меньше 500 случаев, у нас работали из офиса 50 процентов сотрудников. Сейчас лично я могу приходить в офис только раз в неделю.

— Правительство Японии как-то поддерживало своих граждан? В России, например, дважды выплачивали по 10 тысяч рублей семьям с детьми.

— Прошлой весной всем раздали по 100 тысяч иен, это примерно тысяча долларов. Плюс малому и среднему бизнесу, пострадавшему от пандемии, компенсировали до 60 процентов зарплаты сотрудников. А людям, потерявшим работу, единоразово выплачивали по 10 тысяч долларов. То есть поддержка есть, но рассчитывать только на нее невозможно. За год, что идет пандемия, уже нужно было адаптироваться и научиться выживать самостоятельно. А вот умение выживать и быстро принимать решение — это как раз не про японцев. У них планы всегда долгосрочные, жизнь расписана до пенсии. Существовать в условиях неопределенности, когда каждый день что-то меняется и нужно приспосабливаться, они не привыкли. В отличие, например, от людей с постсоветского пространства, где пандемия — это просто очередное испытание в череде больших событий.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COtUE_WNrw3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COtUE_WNrw3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COtUE_WNrw3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Tokyo - 東京 (@tokyo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Японский император до последнего сомневался, идти ли на открытие

— Что за история с увольнением режиссера церемонии открытия Игр? Человек неудачно пошутил в 1998 году, а его сейчас уволили. Это нормально?

— Для японцев — да. Здесь человек должен быть предельно щепетилен и всегда думать о своей репутации. Например, президент компании Toyota отказался идти на церемонию открытия, хотя они одни из ключевых спонсоров. Но он не мог просчитать, как присутствие на открытии скажется на репутации компании, — и на всякий случай решил не ходить. Император пришел, но это было непонятно до самой последней минуты. Что касается режиссера, когда новость об этой шутке напечатали в мировой прессе и отреагировали соответствующие организации, то выбора у оргкомитета уже не было. Японцы никогда не пойдут на открытый конфликт. Я переживала только, не будет ли из-за этого косяков в самой церемонии. Но все прошло прекрасно. Здесь все строится на командном подходе, любого человека можно убрать в любой момент — и особо ничего не изменится.

— Реальная история: троих журналистов депортировали с Олимпиады, потому что местные сфотографировали их гуляющими по улице с пивом в руках. Почему японцы любят стучать?

— Здесь это называется культурой оповещения. Даже если вы что-то делаете не так, никто не подойдет и не станет с вами ругаться. Вместо этого японец быстренько сфотографирует вас и отправит в соответствующую инстанцию. На этом и строятся порядок и безопасность. Например, сейчас все онлайн-издания перепечатывают новости о том, где и кто в городе замечен из иностранцев. Один из местных журналистов, который случайно встретил на улице американских коллег, подошел и спросил: «Почему вы без масок?» Американцы ответили, что они привиты. Но для японца это немыслимо, им же каждый день говорят по телевизору, что даже прививка не гарантия, что вы не будете распространять вирус.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRd1H16BLwr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRd1H16BLwr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRd1H16BLwr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от DISCOVER TOKYO (@discovertokyo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Лично вы не считаете, что лучше бы Токио вообще отказался от проведения Олимпиады? Чем все эти ограничительные меры, пустые стадионы и так далее…

— Конечно, нет! Для меня любое международное событие в жизни Японии — это шанс для страны узнать что-то новое. Япония — островное государство, здесь своя музыка, своя мода, свои продукты питания… Им, на самом деле, не особо интересно, что там происходит вне их закрытого мирка. Они осторожны, консервативны и больше всего думают о безопасности. Именно поэтому, например, практически ни один японец не станет путешествовать за границу в одиночку, только организованными туристическими группами. Олимпиада, даже в таком ее формате, — это возможность для страны стать чуточку лучше. И я думаю, что японцы ей воспользуются.