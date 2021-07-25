Российская тхэквондистка Татьяна Минина вышла в финал Олимпиады-2020 в категории до 57 кг
Россиянка Татьяна Минина вышла в финал соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио (Япония).
Россиянка Татьяна Минина вышла в финал соревнований по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио (Япония).
В полуфинале турнира в весовой категории до 57 кг она победила Кимию Ализаде Зенурин, выступающую за олимпийскую команду беженцев, со счётом 10:3.
В финале Минина сразится с победительницей поединка Анастасия Золотич (США) — Чиа Линь Ло (Китайский Тайбэй).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.