Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
414
2Япония
310
6Россия
121
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Ши Тинмао/Ван Хань
Мэдисон Кини/ Анабель Смит
Лена Хентшель/Тина Пунцель
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Уильям Шэнер
Шенг Лихао
Янг Хаоран
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Групповая гонка. Женщины. Финал
Анна Кляйсенхофер
Аннемик ван Влойтен
Элиза Лонго Боргини
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Келвин Хофлер
Джаггер Итон
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
Канада
США
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Эмма Уэйант
Хэйли Фликингер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Антоанетта Костадинова
Цзян Жэньсинь
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Ахмед Хафнауи
Джек Маклафлин
Киран Смит
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Чейз Калиш
Джэй Литерленд
Брендон Смит
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Омар Салим
Ян Юнь
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Финал
Арон Силади
Луиджи Самеле
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Тияна Богданович
Мию Ямада
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Лукас Лаутаро Гузман
Михаил Артамонов
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Женщины. Финал
Сунь Ивень
Ана Мария Попеску
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Рукийе Йылдырым
Абишаг Семберг
Результаты
Фехтование
Сабля, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Сандро Базадзе
Ким Чон Хван
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Гребной слалом. Женщины
09:00скороБайдарка-одиночка. Женщины. Предварительные заезды
Теннис. Женщины. 1-й круг
09:00скороПетра КвитоваЯсмине Паолини
Теннис. Мужчины. 1-й круг
09:30скороКеи НисикориАндрей Рублев
Водное поло. Мужчины. Группа B
09:30скороАвстралияЧерногория
Тяжелая атлетика. Мужчины
10:00скороВесовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Парусный спорт. Мужчины
10:00скороЛазер. Мужчины. Предварительные гонки
Волейбол. Женщины. Группа B
10:25скороКитайТурция
Футбол. Мужчины. Группа C
10:30онлайнЕгипет0Аргентина1
Таэквондо. Женщины. 1/2 финала
10:32скороАнастасия ЗолотичЛо Чиа-Линг
Таэквондо. Мужчины. 1/2 финала
10:46скороБрэдли СиндерЧжао Шуай
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное и командное первенство. Микст. Квалификация
Теннис. Мужчины. 1-й круг
11:00скороФилипп КольшрайберСтефанос Циципас
11:19 (мск), источник: ТАСС

Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире

В финале россиянки уступили представительницам Южной Кореи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.

Бронзовым призером командного турнира стала сборная Германии, во встрече за третье место обыгравшая команду Белоруссии (5:1). Южнокорейские лучницы в девятый раз подряд выиграли золотые медали в женском командном первенстве на Олимпийских играх.

Гомбоева в пятницу во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. Руководитель российской команды на Олимпиаде Андрей Конокотин сообщал ТАСС, что спортсменка будет выступать на соревнованиях в сопровождении врача.

Российские лучницы повторили достижение, установленное на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, выиграв серебряные медали. Тогда Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова также уступили в финале южнокорейским спортсменкам. Единственную в истории советской и российской стрельбы из лука золотую медаль Олимпиад завоевала Кетеван Лосаберидзе в соревнованиях среди женщин на Играх в Москве в 1980 году.

Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей — сборная США (2−2−4).

 Сколько зарабатывают футбольные судьи
Российской биатлонистке запретили эффектно закидывать винтовку за спину после стрельбы
Главные темы
Россия, запасайся валидолом! В Токио стартовал женский гандбол
Россиянки провалили стартовом матч. Шокирующий разгром от Италии
Кто такая Виталина Бацарашкина — первый чемпион Токио из России
Пловец Пригода: Утренние заплывы — как левостороннее движение
Белорусские лучницы остановились в шаге от наград Олимпиады в Токио
Почему японцы против Олимпиады? Объясняет жительница Токио
Китаянки Ши Тинмао и Ван Хань завоевали золото Олимпиады в синхронных прыжках в воду
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Михаил Кукушкин пробился во второй круг турнира на Олимпиаде-2020
Пловец Илья Шиманович выступит в финальном заплыве олимпийского турнира на 100 м брассом
Ольга Рыпакова прокомментировала фурор казахстанской сборной на открытии Олимпиады
В США открытие Олимпиады-2020 в Токио посмотрели 16,7 млн человек. Это худший показатель за 33 года
Российская рапиристка Коробейникова вышла в четвертьфинал Олимпиады-2020
Российская тхэквондистка Минина вышла в полуфинал Олимпиады в Токио
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Кадр дня
Скейтбординг дебютировал на Олимпийских играх
Анастасия Шкурдай стала финалисткой олимпийского турнира по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем
Российские лучницы уверенно победили США и вышли в полуфинал соревнований ОИ-2020
Женская сборная России по баскетболу 3×3 разгромила Монголию на ОИ-2020
Японец Хоригоме стал первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу
Первая ракетка мира Эшли Барти сенсационно проиграла на старте олимпийского турнира
Хачанов вышел в 1/16 финала турнира Олимпиады
Впервые на церемонии награждения Олимпийских игр прозвучала музыка Чайковского
Двукратный чемпион Олимпийских игр Энди Маррей снялся с одиночного турнира ОИ-2020
Викторина
Странные и необычные факты об Олимпиадах
Олимпийская чемпионка Бацарашкина: Спасибо мужу, который еще не муж, но, надеюсь, станет
Виталина Бацарашкина: При моем последнем выстреле произошел сбой не в системе, а в судейской работе
Трамп выступил против участия трансгендеров в женских соревнованиях
Женская сборная России по гандболу стартовала на ОИ-2020 с ничьей с Бразилией
Пловцу Пригоде вынесли строгий выговор за шутливое видео о том, как обойти тест на ковид
Пловцы Чупков и Пригода не вышли в финал на дистанции 100 метров брассом
Россияне проиграли бельгийцам на олимпийском турнире по баскетболу 3×3
В финале у россиянки, выигравшей первое золото России, произошел сбой электроники
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
10Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля
12Токио-2020: лучшие кадры 24 июля
11Олимпиада в Токио: все чемпионы 24 июля
64Церемония открытия летней Олимпиады-2020 в Токио: фотогалерея
17Олимпийцы сборной России
41Олимпийские объекты Токио-2020
5Лучшие кадры Олимпийских игр в Токио
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
Россиянка вырвала первое золото Олимпиады последним выстрелом. Вот так драма!
Сборная Австралии установила мировой рекорд в эстафете 4×100 метров кролем
Рекордсмен среди женщин по количеству участий в Олимпиадах Салуквадзе завершила карьеру
Лучницы из России победили сборную Украины и вышли в четвертьфинал на Играх в Токио
Японская пловчиха Юи Охаси выиграла золото Олимпиады-2020 на дистанции 400 м комплексом
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
Дворец спорта Будокан
Загородный клуб Касумигасэки
Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
Россиянка Виталина Бацарашкина выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде-2020
18-летний пловец из Туниса сенсационно выиграл золото ОИ-2020 на дистанции 400 м кролем
Пловец Калиш принес команде США первое золото на Олимпиаде в Токио
Сборная России по волейболу разгромно проиграла итальянкам на старте Олимпиады в Токио
Чемпион ОИ-2020 из Ирана рассказал, как совмещал тренировки с работой медбрата
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь