Российские лучницы завоевали серебро Олимпиады в командном турнире
В финале россиянки уступили представительницам Южной Кореи.
В финале россиянки уступили представительницам Южной Кореи.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Россиянки Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова завоевали серебряные медали в командном турнире по стрельбе из лука на Олимпийских играх в Токио. В финале российские лучницы уступили представительницам Южной Кореи со счетом 0:6.
Бронзовым призером командного турнира стала сборная Германии, во встрече за третье место обыгравшая команду Белоруссии (5:1). Южнокорейские лучницы в девятый раз подряд выиграли золотые медали в женском командном первенстве на Олимпийских играх.
Гомбоева в пятницу во время выступления в квалификации личного турнира потеряла сознание в результате солнечного удара. Позднее она пришла в себя, но жаловалась на проблемы со здоровьем. Руководитель российской команды на Олимпиаде Андрей Конокотин сообщал ТАСС, что спортсменка будет выступать на соревнованиях в сопровождении врача.
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Команда России, завоевавшая одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды, занимает пятое место в медальном зачете Олимпиады в Токио. Лидирует в зачете сборная Китая, завоевавшая четыре золотые, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей — сборная США (2−2−4).