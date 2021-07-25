Австрийская велосипедистка Кизенхофер стала олимпийской чемпионкой в шоссейной гонке
Второе место заняла нидерландка Аннамик ван Флютен, третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии.
Второе место заняла нидерландка Аннамик ван Флютен, третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Австрийка Анна Кизенхофер стала победительницей шоссейной велогонки на Олимпийских играх в Токио.
Кизенхофер преодолела дистанцию в 137 километров за 3 часа 52 минуты и 45 секунд. Второе место заняла Аннамик ван Флютен (Нидерланды), третьей стала Элиза Лонго Боргини из Италии.