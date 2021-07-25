Медведев и Карацев проиграли в первом круге в парном разряде на Олимпиаде в Токио
Россияне уступили спортсменам из Словении Лукашу Клейну и Филипу Полашеку.
Россияне уступили спортсменам из Словении Лукашу Клейну и Филипу Полашеку.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев проиграли словенцам Лукашу Клейну и Филипу Полашеку в матче первого круга турнира парного разряда на Олимпийских играх в Токио.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу словенцев.
Во втором круге Клейн и Полашек сыграют с победителями матча между австралийцами Джоном Пирсом и Максом Пёрселлом и американцами Остином Крайчеком и Теннисом Сандгреном, их встреча пройдет позднее в воскресенье.
Медведеву 25 лет, он является второй ракеткой мира в одиночном разряде и 238-й — в парном. Он дважды выходил в финалы турниров Большого шлема (Открытые чемпионаты Австралии и США) и побеждал на Итоговом турнире Ассоциации
Карацев в рейтинге ATP располагается на 202-й строчке в одиночном разряде и на 73-й — в парном. Он имеет на своем счету два титула ATP в парном разряде. Лучшим результатом Карацева на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.
Финал парного разряда у мужчин состоится 30 июля. Олимпийские игры завершатся 8 августа.