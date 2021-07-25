Лидер мирового гольфа не выступит на Олимпиаде из-за коронавируса
Первый номер мирового рейтинга по гольфу Хон Рам, представляющий Испанию, не выступит на Олимпийских играх в Токио
Первый номер мирового рейтинга по гольфу Хон Рам, представляющий Испанию, не выступит на Олимпийских играх в Токио
В сборной Испании его заменит Адриа Арнаус.
Ранее сообщалось, что на Олимпиаде коронавирус впервые выявили у спортсмена, участвовавшего в соревнованиях.
Игры в Токио стартовали 23 июля и завершатся 8 августа.