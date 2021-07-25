«С Украиной у нас была не стрельба, а позор». Но российские лучницы прорвались к медали

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
514
2Япония
510
6Россия
121
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Прыжки в воду
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Женщины. Финал
Ши Тинмао/Ван Хань
Мэдисон Кини/ Анабель Смит
Лена Хентшель/Тина Пунцель
Результаты
Стрельба
Пневматическая винтовка, 10 м. Мужчины. Финал
Уильям Шэнер
Шенг Лихао
Янг Хаоран
Результаты
Велоспорт - Шоссе
Групповая гонка. Женщины. Финал
Анна Кляйсенхофер
Аннемик ван Влойтен
Элиза Лонго Боргини
Результаты
Скейтбординг
Стрит. Мужчины. Финал
Юто Хоригоме
Келвин Хофлер
Джаггер Итон
Результаты
Плавание
Эстафета 4х100 м в/с. Женщины. Финал
Австралия
Канада
США
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Женщины. Финал
Юи Охаси
Эмма Уэйант
Хэйли Фликингер
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 10 м. Женщины. Финал
Виталина Бацарашкина
Антоанетта Костадинова
Цзян Жэньсинь
Результаты
Плавание
400 м в/с. Мужчины. Финал
Ахмед Хафнауи
Джек Маклафлин
Киран Смит
Результаты
Плавание
400 м комплекс. Мужчины. Финал
Чейз Калиш
Джэй Литерленд
Брендон Смит
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Мохамед Халил Джендуби
Вито Деллаквила
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Адриана Керезо Иглесиас
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Конный спорт. Микст
11:00скороВыездка, личное и командное первенство. Микст. Квалификация
Бокс. Женщины. 1/16 финала
11:30скороСветлана СолуяноваВирджиния Фухс
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
12:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«С Украиной у нас была не стрельба, а позор». Но российские лучницы прорвались к медали

Два дня назад наша команда едва не потеряла лучницу из-за солнечного удара. Но всё обошлось.

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Источник: AFP 2021

Российские лучницы — снова серебряные.

Впервые в истории это достижение покорилось им на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А в Токио наши девушки только подтвердили статус второй сильнейшей команды в мире. Россиянки уверенно прошли через украинок, американок и немок, а оставить их смогли только «роботы» из Кореи.

Досадно, но проиграть недосягаемым кореянкам уж точно не стыдно!

Россия чуть не осталась без лучницы

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наши лучницы сотворили сенсацию. В Бразилии россиянки показали лучший результат в истории своей страны и завоевали серебро. Туяна Дашидоржиева, Ксения Перова и Инна Степанова дружно рыдали на пьедестале и будто сами не могли поверить своему счастью. Впереди наших девушек оказались только совсем уж неземные кореянки.

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Спустя пять лет состав нашей сенсационной команды сменился на две трети. Из медалисток Рио-де-Жанейро осталась только Ксения Перова. Но это совершенно не ослабило нашу команду. На Олимпиаде в Токио Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова имели все шансы как минимум повторить результат пятилетней давности. А то и зарубиться с Кореей!

Но ещё до начала основной части соревнований россиянки заставили нас понервничать. Прямо после окончания квалификационного раунда Светлана Гомбоева потеряла сознание. Девушка пошла посмотреть результаты последнего выстрела, а затем внезапно рухнула на землю. Лучнице быстро оказали первую помощь и отвезли в больницу. Позже выяснилось, что это были последствия солнечного удара. Но вопрос, сможет ли Гомбоева продолжить соревнования, даже не стоял. Девушка быстро пришла в себя и начала готовиться к 1/8 командного турнира.

Наши лучницы разгромили Украину и США, но остались с серебром

Первая встреча — с украинками. Наши спортсменки уверенно взяли первые два сета, часто попадая в самый центр мишени. Ещё один выигранный раунд — и Россия бы оказалась в четвертьфинале! Однако третий сет с преимуществом в одно очко взяли украинки, и борьба продолжилась.

Впрочем, локальная неудача не выбила россиянок из колеи. Девушки собрались и в четвёртом сете не оставили соперницам ни шанса. Победа со счётом 6:2 и выход в полуфинал.

Правда, глава федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев такой работой на стрельбище был недоволен: «С Украиной у нас была не стрельба, а позор. Очень сложно было. Их так колбасило… Доволен, что дошли до финала», — дал волю эмоциям руководитель после окончания турнира.

Источник: РИА "Новости"

Четвертьфинал для наших лучниц оказался лёгкой прогулкой. Россиянки выиграли все три сета и уверенно прошли в полуфинал, где им предстояло встретиться с немками.

А вот поединок с представительницами Германии заставил болельщиков понервничать. Первый сет лучницы свели вничью. А во втором россиянки едва не проиграли… Немки, в отличие от наших девушек, ни разу не попали меньше восьмёрки. Последней стрелой сета лидеру немецкой команды было достаточно попасть всего лишь в шестёрку. Однако немецкая лучница… попала в двойку. Последний сет успокоившиеся россиянки выиграли уже без труда.

А в финале их поджидали кореянки, которым наши девушки уже проигрывали золото в Рио.

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К сожалению, сенсации не произошло и сейчас. «Роботов» из Кореи победить совершенно невозможно! За три сета соперницы пробили меньше девятки только один раз! А у наших девушек тем временем уже сдавали нервы. Всё чаще они попадали в восьмёрки.

В итоге — серебро. Снова. Но вряд ли эти медали можно назвать поражением. Ведь проиграть недосягаемым — совсем не зазорно.

Яна Левхина

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