«С Украиной у нас была не стрельба, а позор». Но российские лучницы прорвались к медали
Два дня назад наша команда едва не потеряла лучницу
Два дня назад наша команда едва не потеряла лучницу
Российские лучницы — снова серебряные.
Впервые в истории это достижение покорилось им на Олимпиаде в
Досадно, но проиграть недосягаемым кореянкам уж точно не стыдно!
На Олимпиаде в
Спустя пять лет состав нашей сенсационной команды сменился на две трети. Из медалисток
Но ещё до начала основной части соревнований россиянки заставили нас понервничать. Прямо после окончания квалификационного раунда Светлана Гомбоева потеряла сознание. Девушка пошла посмотреть результаты последнего выстрела, а затем внезапно рухнула на землю. Лучнице быстро оказали первую помощь и отвезли в больницу. Позже выяснилось, что это были последствия солнечного удара. Но вопрос, сможет ли Гомбоева продолжить соревнования, даже не стоял. Девушка быстро пришла в себя и начала готовиться к 1/8 командного турнира.
Первая встреча — с украинками. Наши спортсменки уверенно взяли первые два сета, часто попадая в самый центр мишени. Ещё один выигранный раунд — и Россия бы оказалась в четвертьфинале! Однако третий сет с преимуществом в одно очко взяли украинки, и борьба продолжилась.
Впрочем, локальная неудача не выбила россиянок из колеи. Девушки собрались и в четвёртом сете не оставили соперницам ни шанса. Победа со счётом 6:2 и выход в полуфинал.
Правда, глава федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев такой работой на стрельбище был недоволен: «С Украиной у нас была не стрельба, а позор. Очень сложно было. Их так колбасило… Доволен, что дошли до финала», — дал волю эмоциям руководитель после окончания турнира.
Четвертьфинал для наших лучниц оказался лёгкой прогулкой. Россиянки выиграли все три сета и уверенно прошли в полуфинал, где им предстояло встретиться с немками.
А вот поединок с представительницами Германии заставил болельщиков понервничать. Первый сет лучницы свели вничью. А во втором россиянки едва не проиграли… Немки, в отличие от наших девушек, ни разу не попали меньше восьмёрки. Последней стрелой сета лидеру немецкой команды было достаточно попасть всего лишь в шестёрку. Однако немецкая лучница… попала в двойку. Последний сет успокоившиеся россиянки выиграли уже без труда.
А в финале их поджидали кореянки, которым наши девушки уже проигрывали золото в Рио.
К сожалению, сенсации не произошло и сейчас. «Роботов» из Кореи победить совершенно невозможно! За три сета соперницы пробили меньше девятки только один раз! А у наших девушек тем временем уже сдавали нервы. Всё чаще они попадали в восьмёрки.
В итоге — серебро. Снова. Но вряд ли эти медали можно назвать поражением. Ведь проиграть недосягаемым — совсем не зазорно.
Яна Левхина