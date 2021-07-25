Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг
Серебряная медаль досталась индонезийцу Эко Юли Ираван, бронзу выиграл казахстанец Игорь Сон.
Серебряная медаль досталась индонезийцу Эко Юли Ираван, бронзу выиграл казахстанец Игорь Сон.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китаец Ли Фабинь стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг.
Китайский спортсмен в сумме показал результат 313 кг (141 кг в рывке + 172 в толчке). Серебро завоевал индонезиец Эко Юли Ираван (302), бронзу — представитель Казахстана Игорь Сон (294).
Ли Фабинь установил олимпийский рекорд. В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному Олимпийскому комитету (МОК), что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.
Ли Фабиню 28 лет, он является чемпионом мира (2019), а также трехкратным чемпионом Азии (2012, 2019, 2020). Также китайский спортсмен является обладателем мирового рекорда (318 кг).
Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады в Токио, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей — команда США (2−2−4). Сборная России идет на пятом месте, имея в активе одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.
Олимпиада завершится 8 августа.