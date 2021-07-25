Китайский штангист Ли Фабинь завоевал золото Олимпиады в весе до 61 кг

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Китаец Ли Фабинь стал победителем олимпийского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории до 61 кг.

Китайский спортсмен в сумме показал результат 313 кг (141 кг в рывке + 172 в толчке). Серебро завоевал индонезиец Эко Юли Ираван (302), бронзу — представитель Казахстана Игорь Сон (294).

Ли Фабинь установил олимпийский рекорд. В 2018 году произошел пересмотр весовых категорий, в результате чего число медалей у мужчин и женщин стало равным и появились новые весовые категории. Такие изменения были связаны с тем, что Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) хотела показать Международному Олимпийскому комитету (МОК), что федерацию не устраивает ситуация с допингом, а изменение весовых категорий приведет к обнулению олимпийских и мировых рекордов.

Ли Фабиню 28 лет, он является чемпионом мира (2019), а также трехкратным чемпионом Азии (2012, 2019, 2020). Также китайский спортсмен является обладателем мирового рекорда (318 кг).

Сборная Китая лидирует в медальном зачете Олимпиады в Токио, завоевав пять золотых, одну серебряную и три бронзовые медали. Второй идет команда Японии (3 золотые, 1 серебряная медали), третьей — команда США (2−2−4). Сборная России идет на пятом месте, имея в активе одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды.