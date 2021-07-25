Рапиристка Дериглазова принесла России как минимум серебро Токио-2020
Российская рапиристка Ирина Дериглазова вышла в финал Олимпийского турнира по фехтованию.
Российская рапиристка Ирина Дериглазова вышла в финал Олимпийского турнира по фехтованию.
Обладательница золотой медали Игр в
В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.
Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по стрельбе из лука завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Токио.