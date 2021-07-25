Шведова снялась с первого матча Олимпиады-2020 вслед за Дияс и Путинцевой

Она отказалась от продолжения борьбы с австралийкой Айлой Томлянович при счете 5:7, 2:3. На корте теннисистки провели полтора часа.

До Шведовой по ходу матчей снялись и другие казахстанские теннисистки: Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Единственной казахстанкой во втором круге будет Елена Рыбакина, которая сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции.