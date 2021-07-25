Шведова снялась с первого матча Олимпиады-2020 вслед за Дияс и Путинцевой
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова не смогла доиграть свой первый матч на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан женской сборной Казахстана по теннису Ярослава Шведова не смогла доиграть свой первый матч на Олимпиаде-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Она отказалась от продолжения борьбы с австралийкой Айлой Томлянович при счете 5:7, 2:3. На корте теннисистки провели полтора часа.
До Шведовой по ходу матчей снялись и другие казахстанские теннисистки: Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Единственной казахстанкой во втором круге будет Елена Рыбакина, которая сыграет с Ребеккой Петерсон из Швеции.
Также во втором круге сыграет Михаил Кукушкин, который сегодня прошел аргентинца Федерико Корию. Следующим соперником казахстанского теннисиста будет Илья Ивашка из Беларуси, выбивший француза Гаэля Монфиса.