Голландская велогонщица упустила соперницу и думала, что выиграла Олимпиаду

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Голландка была уверена в том, что она идёт первой в масс-старте.

Австрийка уехала в ранний отрыв, который в определенный момент достиг десяти минут.

Когда Аннемик приехала на финиш, она праздновала победу в Олимпийских играх, но потом ей сообщили, что она приехала после Кизенхофер.

«Я не знала, я просто не знала», — сказала спортсменка журналистам после финиша.