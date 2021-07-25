Голландская велогонщица упустила соперницу и думала, что выиграла Олимпиаду
Нидерландская велогонщица Аннемик ван Флейтен во время групповой женской гонки упустила из виду свою соперницу, австрийскую спортсменку Анну Кизенхофер.
Нидерландская велогонщица Аннемик ван Флейтен во время групповой женской гонки упустила из виду свою соперницу, австрийскую спортсменку Анну Кизенхофер.
Голландка была уверена в том, что она идёт первой в
Австрийка уехала в ранний отрыв, который в определенный момент достиг десяти минут.
Когда Аннемик приехала на финиш, она праздновала победу в Олимпийских играх, но потом ей сообщили, что она приехала после Кизенхофер.
«Я не знала, я просто не знала», — сказала спортсменка журналистам после финиша.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.