Японский дзюдоист Хифуми Абе вслед за своей сестрой выиграл золото Олимпиады-2020
Японский дзюдоист Хифуми Абе завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 66 кг.
Японский дзюдоист Хифуми Абе завоевал золотую медаль летних Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 66 кг.
В финальном поединке он победил грузина Важу Маргвелашвили. Примечательно, что ранее сегодня, 25 июля, золото также выиграла сестра Хифуми — дзюдоистка Ута Абе.
Обладателями бронзовых наград стали бразилец Даниэл Каргнин и представитель Южной Кореи Баул Ан.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.