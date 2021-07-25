Спортсменам Олимпиады разрешили снимать маски на подиуме
Участникам олимпиады разрешено снимать маски на подиуме на 30 секунд для возможности сфотографироваться.
Участникам олимпиады разрешено снимать маски на подиуме на 30 секунд для возможности сфотографироваться.
По правилам соревнований, спортсмены обязаны носить маски на всех объектах Олимпийских игр в Токио, включая церемонию награждения. Данные меры установлены
«Это неприятно, но необходимо», — сказал официальный представитель МОК Марк Адамс.