Гимнастка Чусовитина завершила карьеру в 46 лет после выступления на восьмой Олимпиаде

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Рекордсменка по числу участий в Олимпийских играх среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после выступления в квалификации в многоборье на Играх в Токио. Об этом она заявила журналистам.

В 2016 году Чусовитина вошла в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — сказала Чусовитина.

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В 1991 году Чусовитина в составе сборной СССР стала двукратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 1992 года в Барселоне в составе Объединенной команды она стала чемпионкой в командном первенстве. В ее активе также серебро Пекина-2008. В прошлом спортсменка также представляла Германию.