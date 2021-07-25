«Подъем в семь и закрытые окна»: спортсмен сравнил олимпийский ковид-отель с тюрьмой

Немецкий велогонщик Симон Гешке мечтал завоевать олимпийскую медаль в Токио. Но все испортил положительный тест на коронавирус.

Гешке оказался в карантинном отеле и написал в Твиттере, что это похоже на тюрьму. «В официальном карантинном отеле Игр в Токио запертые окна, покидать номер можно только три раза в день, динамик в номере будит каждое утро в семь утра, потому что нужно померить температуру. Это очень похоже на то, как будет, если я когда-нибудь окажусь в тюрьме», — сообщил он.

В комментариях противники Олимпиады возразили: вы, мол, решили попутешествовать в разгар пандемии, так что перестаньте вести себя как ребенок и не жалуйтесь. Состояние Гешке, к счастью, позволяет ему шутить: «Отличные каникулы! Я даже могу остаться на десять дней дольше, причем бесплатно».

Вновь сдать тест ему позволят на шестой и на седьмой день, рассказал Симон в интервью Bild. И если они будет отрицательными, Гешке собирается сразу же улететь домой.

Пока же Гешке изучает французский и шахматы и жалуется на условия и еду. «У меня в потолке громкоговоритель, который в 7 утра включается с громким гонгом. Затем говорят, что нужно измерить температуру и сатурацию. Потом поступают звонки, и я должен отвечать на вопросы о моем состоянии. Так что выспаться я не могу. Завтрак с 8:00 до 9:00, обед с 12:00 до 13:00, ужин с 18:00 до 19:00. Я могу забрать его в холле. И это единственные три раза, когда я могу покидать номер. Еда довольно простая: рис с соевым соусом или овощами, и это, пожалуй, все. Только апельсины были вкусными», — рассказывает он.

Заказать в номер нельзя ничего — ни еды, ни кофе, ни книги. Поэтому Гешке все время изучает французский с помощью языкового приложения, а также обучается игре в шахматы. «У меня голова от айпада болит больше, чем от коронавируса», — жалуется Симон.