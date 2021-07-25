Шпажист Игорь Рейзлин принес Украине вторую медаль на Олимпиаде-2020
Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
Украинский шпажист Игорь Рейзлин завоевал бронзовую медаль летних Олимпийских игр в Токио (Япония).
В противостоянии за третье место он победил представителя Италии Андреа Сантарелли со счётом 15:12. Это вторая медаль Украины на Олимпиаде-2020.
В финале встретятся венгр Гергей Шиклоши и француз Ромен Каннон.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.