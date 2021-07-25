Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020

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По общему числу наград российская сборная сравнялась с хозяевами Игр японцами, у которых суммарно также шесть медалей — пять золотых и одна серебряная.

Лидируют же по данному показателю национальные команды США и Южной Кореи — на их счету по девять наград.

Медальный зачет Страна Зол. Сер. Бр. Всего 1. Китай 5 1 3 9 2. Япония 5 1 0 6 3. США 3 3 3 9 4. Южная Корея 2 0 3 5 5. Россия 1 3 2 6

В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.