Россия вышла на третье место по общему числу медалей ОИ-2020

Медальный зачет
|Страна
|Зол.
|Сер.
|Бр.
|Всего
|1. Китай
|5
|1
|3
|9
|2. Япония
|5
|1
|0
|6
|3. США
|3
|3
|3
|9
|4. Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5. Россия
|1
|3
|2
|6
После поражения тхэквондистки Татьяны Мининой в финале олимпийского турнира в весовой категории до 57 кг, в активе сборной России стало шесть медалей Токио-2020.
По общему числу наград российская сборная сравнялась с хозяевами Игр японцами, у которых суммарно также шесть медалей — пять золотых и одна серебряная.
Лидируют же по данному показателю национальные команды США и Южной Кореи — на их счету по девять наград.
|Страна
|Зол.
|Сер.
|Бр.
|Всего
|1. Китай
|5
|1
|3
|9
|2. Япония
|5
|1
|0
|6
|3. США
|3
|3
|3
|9
|4. Южная Корея
|2
|0
|3
|5
|5. Россия
|1
|3
|2
|6
В стартовый день Олимпиады 24 июля Анастасия Галашина завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире по стрельбе из пневматических винтовок (10 м), а также тхэквондист Михаил Артамонов в весовой категории до 58 кг взял бронзу в схватке против аргентинца Лукаса Лаутаро Гузмана — 15:10.
Игры-2020 стартовали 23 июля 2021 года и продлятся до 8 августа.