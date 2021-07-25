Тренер Дериглазовой заявил, что рапиристки возьмут реванш у американок в командном турнире

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Российская рапиристка Инна Дериглазова сражалась до конца в индивидуальном турнире Олимпийских игр, теперь она постарается взять реванш в командном турнире. Такое мнение ТАСС высказал тренер спортсменки Ильдар Мавлютов.

Дериглазова завоевала серебряную медаль на олимпийском турнире, в финале она уступила представительнице США Ли Кифер со счетом 13:15. Дериглазова проиграла поединок впервые в сезоне.

«Дериглазова завоевала серебряную медаль, это очень почетно и здорово. Конечно, и она, и я — максималисты, хотели завоевать золото, но сегодня получилось так, немного не хватило, — отметил Мавлютов. — У нас есть технические претензии, но это скорее для специалистов, проигравший всегда чем-нибудь недоволен. Что случилось, то случилось».

«Инна очень старалась, на сегодняшний день сделала все, что могла, она молодец. Настоящий профессионал, дралась до конца. Думаю, в будущем она все наверстает. Тем более что Олимпиада через три года», — добавил специалист.

Командный турнир по фехтованию на рапирах пройдет 29 июля. «Сейчас будем реабилитироваться. Если обыграем египтянок, а я надеюсь, что обыграем, то встретимся с американками. Постараемся дать реванш уже в команде», — заключил Мавлютов.