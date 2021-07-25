Сборная США по баскетболу с поражения начала олимпийский турнир
Американцы уступили французам со счетом 76:83.
Американцы уступили французам со счетом 76:83.
ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой США со счетом 83:76 в матче первого тура группового этапа на Олимпийских играх.
Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник Эван Фурнье (28). В составе американцев больше всего очков набрал новоиспеченный чемпион НБА в составе «Милуоки» Джру Холидей (18).
Сборные США и Франции выступают в группе A. Ранее в воскресенье в другом матче этого квартета чехи обыграли команду Ирана со счетом 84:78.
В матчах группы B сборная Италии обыграла команду Германии (92:82), австралийцы победили команду Нигерии (84:67). Матчи первого тура группы C пройдут 26 июля, сборная Испании сыграет с командой Японии, сборная Аргентины — со словенцами. По итогам предварительного раунда в ¼ финала выйдут восемь команд из трех групп. Сборная России не принимает участия в турнире. Финал состоится 7 августа.