Сборная США по баскетболу с поражения начала олимпийский турнир

ТОКИО, 25 июля. /ТАСС/. Сборная Франции по баскетболу одержала победу над командой США со счетом 83:76 в матче первого тура группового этапа на Олимпийских играх.

Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник Эван Фурнье (28). В составе американцев больше всего очков набрал новоиспеченный чемпион НБА в составе «Милуоки» Джру Холидей (18).

Сборные США и Франции выступают в группе A. Ранее в воскресенье в другом матче этого квартета чехи обыграли команду Ирана со счетом 84:78.