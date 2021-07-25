Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
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Дзюдо
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Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
18:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы

Главные события 2-го тура олимпийского футбольного турнира.

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Источник: AFP 2021

Осечка фаворита и немецкий характер

Группа D

  • Бразилия — Кот-д’Ивуар — 0:0.
  • Саудовская Аравия — Германия — 2:3 (Аль-Наджеи, 40, 50 — Амири, 12. Аче, 43. Удуокхай, 75).

Возможно, после яркой победы над Германией бразильцы уверовали в собственную неуязвимость, однако реальная жизнь оказалась совсем не такой, как на бумаге. Здесь даже самый гениальный сценарий может сломать единственный эпизод вроде «зевка» обороны. Пытавшийся исправить его опорный полузащитник Дуглас Луиз в итоге зацепил ногу убегавшего к воротам Дао, и с 14-й минуты «Селесао» пришлось играть в меньшинстве.

В неравных составах игра была как минимум равной, а на каких-то отрезках предпочтительнее смотрелись ивуарийцы. И только по ходу второго тайма бразильцы стали забирать инициативу в свои руки. Это, впрочем, помогло лишь уравнять составы после того, как вторую желтую карточку на 79-й минуте получил Куасси. В игре 10 на 10 команда Андре Жардине буквально висела на воротах африканцев, но так и не сумела забить. Последний шанс в концовке был у вступившего в игру на 74-й минуте Малкома. Зенитовец сам разогнал атаку пасом и сам же ее завершал, но игра головой не его козырь, и мяч прошел над перекладиной.

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Что до Германии, то команда теперь уже бывшего кандидата на пост главного тренера сборной России Штефана Кунца снова показала, что такое немецкий характер. И если с бразильцами этого оказалось недостаточно, то против Саудовской Аравии сработала еще и разница в классе. Помноженный на волю уровень исполнителей отчасти компенсировал очевидные проблемы в обороне и несыгранность состава, в котором нет большинства звезд. Помог и опыт первого тура, где почти весь матч немцы провели в меньшинстве, и сейчас — после удаления Пипера на 67-й минуте — им удалось вырвать победу благодаря голу защитника Удуокхая при подаче углового. А так как Бразилия вряд ли потеряет очки во второй раз подряд, в заключительном туре подопечным Кунца нужно обыгрывать Кот-д’Ивуар.

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21 год ожидания

Группа С

  • Египет — Аргентина — 0:1 (Медина, 52).
  • Австралия — Испания — 0:1 (Оярсабаль, 81).

На старте «Фараоны» засушили Испанию, а в воскресенье в их оборонительных порядках увязли аргентинцы, у которых в старте снова появился армеец Гайч. Он отыграл 62 минуты и был заменен на спартаковца Понсе. К тому моменту бело-голубые уже повели в счете, забив трудовой гол после стандарта. Закрутка с фланга при розыгрыше углового, попадание в штангу и добивание Медины. Иногда чем проще — тем лучше. Теперь судьба Аргентины решится в заключительном туре группового раунда в битве с Испанией.

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«Красная фурия», в свою очередь, словно продолжила игру стартового тура с египтянами (0:0). Правда, к тотальному преимуществу по владению добавились скорость движения мяча и реальные моменты для взятия ворот. Например, в первом тайме удар Оярсабаля пришелся в перекладину. Однако с завершением все равно были проблемы. То не хватало последнего штриха, то удары через желтую австралийскую стену наносились с максимальным сопротивлением и лишь разминали голкипера.

Развязка наступила в концовке, когда Оярсабаль классно пробил головой после подачи Асенсио. В какой-то мере это историческая победа Испании, которая пропустила предыдущую Олимпиаду, а на Играх в Лондоне-2012 набрала в группе всего одно очко. Предыдущая победа на таком уровне была одержана 21 год назад — в полуфинале турнира-2000 над США (3:1), а серия без забитых мячей растянулась на 515 минут. Теперь для выхода в плей-офф команде Луиса де ла Фуэнте достаточно ничьей.

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Франция прошла по краю пропасти

Группа А

  • Франция — ЮАР — 4:3 (Жиньяк, 57, 78, 86, с пенальти. Саванье, 90+2 — Кодисанг, 53. Макгопа, 73. Мокоена, 83).
  • Япония — Мексика — 2:1 (Кубо, 6. Доан, 12, с пенальти — Альварадо, 85).

Если в первом туре французы за явным преимуществом заслужили звание самой скучной команды турнира, то воскресная игра с их участием стала украшением турнира. Да, «Трехцветным» приходится сложно без звезд, которых не отпустили клубы. У них огромные проблемы в обороне, из-за чего скромные по возможностям южноафриканцы трижды по ходу матча вели в счете.

Однако ветераны удержали Францию на плаву, а Жиньяк — безусловный герой второго тура. Он выступал на ЧМ-2010 и Евро-2016, однако не забил ни одного мяча на крупных турнирах. Зато сейчас — после шести сезонов в мексиканской лиге — 35-летний форвард оформил хет-трик. Это второй для Франции олимпийский «трюк со шляпой» с 1924 года! На этих Играх Жиньяк причастен ко всем пяти голам своей сборной. Четыре он забил сам, а в случае с победным дальним ударом Саванье в добавленное арбитром время выступил в роли ассистента.

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В этой группе все закрутилось так, что оба участника плей-офф определятся в заключительном туре. Ярко сыгравшая на старте Мексика уже к 12-й минуте получила два мяча от хозяев турнира, которых ведет за собой принадлежащий «Реалу» и забивший в обоих матчах Кубо, а также Доан, на счету которого результативный пас и точный удар с пенальти.

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Группа В

  • Новая Зеландия — Гондурас — 2:3 (Качаче, 10. Вуд, 49 — Палmма, 45. Обрегон, 78. Ривас, 87).
  • Румыния — Корея — 0:4 (Марин, 27, в свои ворота. Ум Вон Санг, 59. Ли Канг Ин, 84, с пенальти, 90).

Андрей Кузичев

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