Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы
Главные события 2-го тура олимпийского футбольного турнира.
Главные события 2-го тура олимпийского футбольного турнира.
Возможно, после яркой победы над Германией бразильцы уверовали в собственную неуязвимость, однако реальная жизнь оказалась совсем не такой, как на бумаге. Здесь даже самый гениальный сценарий может сломать единственный эпизод вроде «зевка» обороны. Пытавшийся исправить его опорный полузащитник Дуглас Луиз в итоге зацепил ногу убегавшего к воротам Дао, и с 14-й минуты «Селесао» пришлось играть в меньшинстве.
В неравных составах игра была как минимум равной, а на
Что до Германии, то команда теперь уже бывшего кандидата на пост главного тренера сборной России Штефана Кунца снова показала, что такое немецкий характер. И если с бразильцами этого оказалось недостаточно, то против Саудовской Аравии сработала еще и разница в классе. Помноженный на волю уровень исполнителей отчасти компенсировал очевидные проблемы в обороне и несыгранность состава, в котором нет большинства звезд. Помог и опыт первого тура, где почти весь матч немцы провели в меньшинстве, и сейчас — после удаления Пипера на 67-й минуте — им удалось вырвать победу благодаря голу защитника Удуокхая при подаче углового. А так как Бразилия вряд ли потеряет очки во второй раз подряд, в заключительном туре подопечным Кунца нужно обыгрывать Кот-д’Ивуар.
На старте «Фараоны» засушили Испанию, а в воскресенье в их оборонительных порядках увязли аргентинцы, у которых в старте снова появился армеец Гайч. Он отыграл 62 минуты и был заменен на спартаковца Понсе. К тому моменту
«Красная фурия», в свою очередь, словно продолжила игру стартового тура с египтянами (0:0). Правда, к тотальному преимуществу по владению добавились скорость движения мяча и реальные моменты для взятия ворот. Например, в первом тайме удар Оярсабаля пришелся в перекладину. Однако с завершением все равно были проблемы. То не хватало последнего штриха, то удары через желтую австралийскую стену наносились с максимальным сопротивлением и лишь разминали голкипера.
Развязка наступила в концовке, когда Оярсабаль классно пробил головой после подачи Асенсио. В
Если в первом туре французы за явным преимуществом заслужили звание самой скучной команды турнира, то воскресная игра с их участием стала украшением турнира. Да, «Трехцветным» приходится сложно без звезд, которых не отпустили клубы. У них огромные проблемы в обороне,
Однако ветераны удержали Францию на плаву, а Жиньяк — безусловный герой второго тура. Он выступал на ЧМ-2010 и Евро-2016, однако не забил ни одного мяча на крупных турнирах. Зато сейчас — после шести сезонов в мексиканской лиге — 35-летний форвард оформил
В этой группе все закрутилось так, что оба участника
Андрей Кузичев