Гайча и Понсе ждет матч жизни против Испании, Жиньяк вытащил Францию из пропасти, Бразилия и Малком без победы

Осечка фаворита и немецкий характер

Группа D

Бразилия — Кот-д’Ивуар — 0:0.

Саудовская Аравия — Германия — 2:3 (Аль-Наджеи, 40, 50 — Амири, 12. Аче, 43. Удуокхай, 75).

Возможно, после яркой победы над Германией бразильцы уверовали в собственную неуязвимость, однако реальная жизнь оказалась совсем не такой, как на бумаге. Здесь даже самый гениальный сценарий может сломать единственный эпизод вроде «зевка» обороны. Пытавшийся исправить его опорный полузащитник Дуглас Луиз в итоге зацепил ногу убегавшего к воротам Дао, и с 14-й минуты «Селесао» пришлось играть в меньшинстве.

В неравных составах игра была как минимум равной, а на каких-то отрезках предпочтительнее смотрелись ивуарийцы. И только по ходу второго тайма бразильцы стали забирать инициативу в свои руки. Это, впрочем, помогло лишь уравнять составы после того, как вторую желтую карточку на 79-й минуте получил Куасси. В игре 10 на 10 команда Андре Жардине буквально висела на воротах африканцев, но так и не сумела забить. Последний шанс в концовке был у вступившего в игру на 74-й минуте Малкома. Зенитовец сам разогнал атаку пасом и сам же ее завершал, но игра головой не его козырь, и мяч прошел над перекладиной.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRv3NCvtpYl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRv3NCvtpYl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRv3NCvtpYl/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Seleção Brasileira de Futebol (@cbf_futebol)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Что до Германии, то команда теперь уже бывшего кандидата на пост главного тренера сборной России Штефана Кунца снова показала, что такое немецкий характер. И если с бразильцами этого оказалось недостаточно, то против Саудовской Аравии сработала еще и разница в классе. Помноженный на волю уровень исполнителей отчасти компенсировал очевидные проблемы в обороне и несыгранность состава, в котором нет большинства звезд. Помог и опыт первого тура, где почти весь матч немцы провели в меньшинстве, и сейчас — после удаления Пипера на 67-й минуте — им удалось вырвать победу благодаря голу защитника Удуокхая при подаче углового. А так как Бразилия вряд ли потеряет очки во второй раз подряд, в заключительном туре подопечным Кунца нужно обыгрывать Кот-д’Ивуар.

21 год ожидания

Группа С

Египет — Аргентина — 0:1 (Медина, 52).

Австралия — Испания — 0:1 (Оярсабаль, 81).

На старте «Фараоны» засушили Испанию, а в воскресенье в их оборонительных порядках увязли аргентинцы, у которых в старте снова появился армеец Гайч. Он отыграл 62 минуты и был заменен на спартаковца Понсе. К тому моменту бело-голубые уже повели в счете, забив трудовой гол после стандарта. Закрутка с фланга при розыгрыше углового, попадание в штангу и добивание Медины. Иногда чем проще — тем лучше. Теперь судьба Аргентины решится в заключительном туре группового раунда в битве с Испанией.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRvrzCTBCRZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRvrzCTBCRZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRvrzCTBCRZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Selección Argentina (@afaseleccion)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Красная фурия», в свою очередь, словно продолжила игру стартового тура с египтянами (0:0). Правда, к тотальному преимуществу по владению добавились скорость движения мяча и реальные моменты для взятия ворот. Например, в первом тайме удар Оярсабаля пришелся в перекладину. Однако с завершением все равно были проблемы. То не хватало последнего штриха, то удары через желтую австралийскую стену наносились с максимальным сопротивлением и лишь разминали голкипера.

Развязка наступила в концовке, когда Оярсабаль классно пробил головой после подачи Асенсио. В какой-то мере это историческая победа Испании, которая пропустила предыдущую Олимпиаду, а на Играх в Лондоне-2012 набрала в группе всего одно очко. Предыдущая победа на таком уровне была одержана 21 год назад — в полуфинале турнира-2000 над США (3:1), а серия без забитых мячей растянулась на 515 минут. Теперь для выхода в плей-офф команде Луиса де ла Фуэнте достаточно ничьей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRwB2w0qaRY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRwB2w0qaRY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRwB2w0qaRY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от MARCA (@marca)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Франция прошла по краю пропасти

Группа А

Франция — ЮАР — 4:3 (Жиньяк, 57, 78, 86, с пенальти. Саванье, 90+2 — Кодисанг, 53. Макгопа, 73. Мокоена, 83).

Япония — Мексика — 2:1 (Кубо, 6. Доан, 12, с пенальти — Альварадо, 85).

Если в первом туре французы за явным преимуществом заслужили звание самой скучной команды турнира, то воскресная игра с их участием стала украшением турнира. Да, «Трехцветным» приходится сложно без звезд, которых не отпустили клубы. У них огромные проблемы в обороне, из-за чего скромные по возможностям южноафриканцы трижды по ходу матча вели в счете.

Однако ветераны удержали Францию на плаву, а Жиньяк — безусловный герой второго тура. Он выступал на ЧМ-2010 и Евро-2016, однако не забил ни одного мяча на крупных турнирах. Зато сейчас — после шести сезонов в мексиканской лиге — 35-летний форвард оформил хет-трик. Это второй для Франции олимпийский «трюк со шляпой» с 1924 года! На этих Играх Жиньяк причастен ко всем пяти голам своей сборной. Четыре он забил сам, а в случае с победным дальним ударом Саванье в добавленное арбитром время выступил в роли ассистента.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRvzEHoDwvu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRvzEHoDwvu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRvzEHoDwvu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Equipe de France de Football (@equipedefrance)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В этой группе все закрутилось так, что оба участника плей-офф определятся в заключительном туре. Ярко сыгравшая на старте Мексика уже к 12-й минуте получила два мяча от хозяев турнира, которых ведет за собой принадлежащий «Реалу» и забивший в обоих матчах Кубо, а также Доан, на счету которого результативный пас и точный удар с пенальти.

Группа В

Новая Зеландия — Гондурас — 2:3 (Качаче, 10. Вуд, 49 — Палmма, 45. Обрегон, 78. Ривас, 87).

Румыния — Корея — 0:4 (Марин, 27, в свои ворота. Ум Вон Санг, 59. Ли Канг Ин, 84, с пенальти, 90).