Россия поднялась на пятое место в медальном зачете после второго дня Олимпиады

25 июля российские спортсмены завоевали пять наград: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Первую золотую медаль в копилку национальной команды принесла Виталина Бацарашкина, одержавшая победу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Российские лучницы стали вторыми в командных соревнованиях, серебряные награды в активе рапиристки Инны Дериглазовой и тхэквондистки Татьяны Мининой. Бронзу получила другая отечественная рапиристка Лариса Коробейникова.

После двух дней Олимпиады первое место продолжает удерживать команда Китая, в активе которой 11 медалей, шесть из которых — золотые. Второе место за японцами: шесть медалей, пять из которых — золотые. Сборная США, впервые за 49 лет оставшаяся без медалей в первый день Игр, за второй день соревнований получила сразу 10 медалей: четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые. Американцы поднялись на третье место медального зачета, на четвертой строчке — сборная Южной Кореи с пятью медалями (два золота).