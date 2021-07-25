«У нас Олимпиада — это не Mortal Kombat»

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
18:34 (мск), источник: Известия

«У нас Олимпиада — это не Mortal Kombat»

Чемпион Игр в Токио Виталина Бацарашкина — о первой золотой медали сборной России.

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Недолго мы ждали первую победу в Токио. Она могла случиться уже вчера, если бы стрелок из винтовки Анастасия Галашина додавила и не смазала последний выстрел, будучи лидером. В итоге золото ушло принципиальному сопернику — Китаю. Во второй день ситуацию исправила Виталина Бацарашкина в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. 24-летняя спортсменка из Омска выиграла захватывающий финал у болгарки Антоанеты Костадиновой. Перед последним подходом из двух выстрелов между ними было 0,9 балла, и это весьма прилично на таком высоком уровне. После первого расстояние сократилось до 0,5, и представительница Болгарии «поплыла». 10,4 от Бацарашкиной — и вот оно, первое золото наших стрелков за 17 лет, с Афин-2004, когда на верхней ступени пьедестала была Любовь Галкина. Еще и с олимпийским рекордом 240,3. К слову, для Виталины это вторая олимпийская медаль — в Рио-2016 она была серебряным призером.

Во время общения с журналистами героиня дня рассказала, что пока не осознала свой успех и постарается продолжить приносить медали в общий зачет в Токио. Впереди у Бацарашкиной соревнования в смешанном командном турнире по стрельбе из пневматики и в стандартном пистолете. 27 и 28 июля она вернется в стрелковый тир уже в статусе олимпийской чемпионки.

«Эмоции могут перекрыть все, что ты делал»

— Виталина, накануне ваша коллега Анастасия Галашина сказала, что перед последним выстрелом у нее сердце екнуло и не получилось его хорошо исполнить. Вы же, наоборот, вырвали себе победу в концовке. Как все было?

— Я бы сказала, что у меня все было хорошо и в начале, не только в конце. Еще при разнице в два очка я понимала, что можно отыграться. И все получилось.

— Насколько важно для стрелков оттачивать техническую сторону?

— Для технических моментов всегда находится время, место и надобность. Если вообще не тренировать технику, в ответственный момент эмоции могут перекрыть все, что ты до этого делал. Ты просто забудешь правильную технику. Когда эмоции переваливают, остается один автоматизм. Если на тренировках этого не отрабатывать, при эмоциях мыслей вообще не останется.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля

— Бывают ли у вас смешные случаи на тренировках?

— У нас был иностранный тренер. Получилась одна веселая тренировка. Он попросил отдать ключи от наших кейсов. Тренеры взяли из них все барахло и попрятали в тире. А при входе еще и поставили стол, который нужно перелезть. Нам дали 5 минут, чтобы найти все вещи и сделать 10 выстрелов. Я успела за две с половиной минуты.

— Согласны, что Олимпийские игры — это как Mortal Kombat?

— Не знаю, как в других видах спорта, но у нас Олимпиада — это не Mortal Kombat. На протяжении всей подготовки к Играм не было ощущения Олимпиады. Может быть, не так, как раньше, или коронавирусные меры так повлияли. Хотя ничего не изменилось, кроме масок. Это стало внутренним отличием для меня. Я стреляла хорошо в тире и подумала перед Играми: «Если я тут хорошо стреляю, почему там не смогу повторить?».

— Следите за выступлениями других наших участниц?

— Иногда не хватает времени поболеть за других. Я стараюсь сильно не переживать, а эмоции от боления за наших влияют, потом не могу уснуть из-за этого.

«Обещали полгода нас не трогать»

— Чем вы занимались в детстве?

— Когда-то месяца два я ходила на бадминтон. Потом сказала родителям: «Это мне летом постоянно в такую рань вставать? У меня вообще детства не будет?» Перестала ходить. Еще пробовала в тхэквондо, карате, дзюдо, но потом оказалась в стрельбе.

— Какие у вас планы после Игр?

— После Олимпиады еду домой. Обещали полгода нас не трогать, отбора на Европу у нас не будет. Как минимум можно отдохнуть дома, это для меня место силы.

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Токио-2020: лучшие кадры 25 июля

— Пишут ли вам сейчас болельщики в социальных сетях?

— Очень много пишут мне в директ. Каждые 10−15 минут приходят сообщения.

— Кулон «Ведьмака» — ваш талисман?

— Его я приобрела в 2016 году. Возможно, это и талисман.

— Как настраивались на победный день?

— Всегда приятно поговорить с умным человеком — самим собой! А вообще готовилась как обычно, я уже привыкла.

— Вы рассказывали, что вашу фамилию часто коверкают. Какой случай был самым запоминающимся?

— Как-то захожу на медицинское обследование, а врач спрашивает: «Бацарашвили?» Вот это было супер!

— Когда ждать вашу свадьбу?

— Я уже шутила, что не хотела свадьбу, даже обмолвилась, что сыграю ее после Олимпиады. Надеюсь, в эти полгода найдется время.

— Пришло ли к вам уже осознание, что совершили что-то великое?

— Пока нет. Плюс это не предел возможного, я показывала и более сильный результат.

— Сможете ли настроиться на другие виды?

— Надеюсь, хватит эмоций на оставшиеся виды. Тем более у нас эмоций быть не должно.

Справка «Известий»

Виталина Бацарашкина — российская спортсменка (пулевая стрельба), чемпионка Олимпийских игр 2020 года в стрельбе из пневматического пистолета, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в стрельбе из пневматического пистолета, чемпионка мира 2018 года в смешанных командных соревнованиях.

Родилась 1 октября 1996 в Омске. Имеет звания заслуженного мастера спорта России и младшего сержанта ВС РФ.

Дмитрий Гарин

 «У нас Олимпиада — это не Mortal Kombat»
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XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
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X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
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III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
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Хоккейный стадион Ои
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