Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом
Таня на Олимпиаде в Токио взяла серебро, хотя выступала не в своей весовой категории.
Таня на Олимпиаде в Токио взяла серебро, хотя выступала не в своей весовой категории.
24-летняя Татьяна Минина дошла до финала олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 57 кг, где уступила американке Анастасии Золотич. После двух раундов россиянка проигрывала 13:14, в третьем пошла
— Эмоции? После награждения — вообще классно. Когда на тебя уже повесили медали, то рада. Медаль увесистая.
Конечно, я настраивалась на золото. Всегда хочется выступить по максимуму. Но сейчас, спустя время после финала, я уже счастлива серебру. Его могло и не быть, но оно, Слава Богу, есть. Согласилась бы я на серебро за месяц до игр? Да, конечно! Класс! Сказал бы: «Можно Олимпиаду не проводить, давайте мне серебро!».
Почему проиграла третий раунд?
— Себе любимой!
— Он максимально тяжелый соперник в спаринггах, но мне это было очень нужно в плане подготовки, — сказала Минина. —
— Проживаю в Челябинске… Хотя в основном проживаю на сборах в Подмосковье.
— Вообще тяжело, чувствуется разница в весе. Чувствуется, что девочки гоняют вес с 60 и выше килограммов, а у меня недовес
— А где нам еще мужей искать кроме как на сборах по тхэквондо? Мы 80 процентов своего времени там проводим. Конечно, у
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Тхэквондо WTF — не такой жесткий вид спорта, как бокс, кикбоксинг,
«Сама она в нокаутах ни разу не была, — отметил Энс. — Но из моих спортсменок, да и вообще из всей сборной страны она — самый нокаутер. На Европе очень часто было, что она соперницам нос ломала. Это стабильно. По голове она хорошо бьет».
«Самые сильные удары в тхэквондо — с разворота, — сказал тренер. — Удары очень мощные. Не было бы жилетов, не было бы тхэквондо — у нас бы тут каждый второй на скорой уезжал. Самый жесткий нокаут, который я видел? Не будем о плохом. Бывали нокауты, которые заканчивались кладбищем».
Илья Андреев