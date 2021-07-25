Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
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Синхронное плавание
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Таэквондо
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Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Милая тхэквондистка Минина: жесткий нокаутер, бьется с мужем-спортсменом

Таня на Олимпиаде в Токио взяла серебро, хотя выступала не в своей весовой категории.

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Источник: AFP 2021

24-летняя Татьяна Минина дошла до финала олимпийского турнира по тхэквондо в весовой категории до 57 кг, где уступила американке Анастасии Золотич. После двух раундов россиянка проигрывала 13:14, в третьем пошла ва-банк, итог — 17:25. Но серебро — это тоже большой успех. После финального боя Минина ответила на вопросы журналистов.

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О финальном поединке

— Эмоции? После награждения — вообще классно. Когда на тебя уже повесили медали, то рада. Медаль увесистая.

Конечно, я настраивалась на золото. Всегда хочется выступить по максимуму. Но сейчас, спустя время после финала, я уже счастлива серебру. Его могло и не быть, но оно, Слава Богу, есть. Согласилась бы я на серебро за месяц до игр? Да, конечно! Класс! Сказал бы: «Можно Олимпиаду не проводить, давайте мне серебро!».

Почему проиграла третий раунд? Где-то, может, я застоялась, где-то очень сильно хотела взять балла, немножко необдуманно полетела с ударом рукой и под него пропустила удар ногой. Выиграть, конечно, можно было. До последнего раунда мы шли впритирку.

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О том, кому посвящает серебро

— Себе любимой!

О тренировках с мужем (тхэквондистом Константином Мининым)

— Он максимально тяжелый соперник в спаринггах, но мне это было очень нужно в плане подготовки, — сказала Минина. — Во-первых, потому что он рядом. Во-вторых, он очень хорошо разбирается в тхэквондо, помогал мне просматривать всех соперниц. Еще из-за того, что у него масса побольше… Бил меня на тренировках! (Улыбается.) Его вклад очень большой в эту медаль.

О месте проживания

— Проживаю в Челябинске… Хотя в основном проживаю на сборах в Подмосковье.

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О том, что выступала не в своей весовой категории (весовая Мининой — до 53 кг)

— Вообще тяжело, чувствуется разница в весе. Чувствуется, что девочки гоняют вес с 60 и выше килограммов, а у меня недовес килограмм-два. Не охота набирать жир, хочется набирать мышцы.

О том, что в тхэквондо много служебных романов

— А где нам еще мужей искать кроме как на сборах по тхэквондо? Мы 80 процентов своего времени там проводим. Конечно, у кого-то там завязываются отношения. Хорошо, когда дело доходит до свадьбы, а не так — повстречались и ладно. Мы с мужем оба из Челябинска. Он на четыре года старше меня. А потом я вошла во взрослую сборную… Не знаю, так сложилось. А вчера мне сказали: «Ты замужем? Да тебе же 16!» А мне 24!

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***

Тхэквондо WTF — не такой жесткий вид спорта, как бокс, кикбоксинг, муай-тай и тем более ММА. Но и там бывают нокауты. Тренер Татьяны Мининой — Александр Энс — после турнира рассказал журналистам о нокаут-силе ученицы.

«Сама она в нокаутах ни разу не была, — отметил Энс. — Но из моих спортсменок, да и вообще из всей сборной страны она — самый нокаутер. На Европе очень часто было, что она соперницам нос ломала. Это стабильно. По голове она хорошо бьет».

«Самые сильные удары в тхэквондо — с разворота, — сказал тренер. — Удары очень мощные. Не было бы жилетов, не было бы тхэквондо — у нас бы тут каждый второй на скорой уезжал. Самый жесткий нокаут, который я видел? Не будем о плохом. Бывали нокауты, которые заканчивались кладбищем».

Илья Андреев

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XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
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VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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II Летние Олимпийские игры в Париже
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Ариакэ Арена
Бейсбольный стадион Иокогамы
Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
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Кокугикан Арена
Конно-спортивный парк Баджи Коэн
Конференц-центр Макухари Мессе
Международный стадион Иокогама
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Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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