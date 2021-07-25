«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
19:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Здесь нет России, но слишком много россиян». Западные СМИ недовольны статусом команды ОКР

Наши критики считают, что антидопинговые санкции против нашей страны смехотворны.

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Источник: AFP 2021

На Олимпиаде в Токио наконец-то прозвучала музыка Петра Чайковского — после победы Виталины Бацарашкиной в стрелковом турнире. Вместо флага вверх поднималось знамя Олимпийского комитета России, а команда, которую представляет Виталина и все остальные россияне, официально называется ROC. Причем именно в виде аббревиатуры — расшифровывать ее нельзя. В нашей стране вряд ли есть люди, которые не знают, по какой причине факт участия российской сборной на Играх необходимо скрывать. Но большинство западных зрителей не вникали в суть допинговых скандалов вокруг наших спортсменов и теперь недоумевают, что за команда скрывается под кодом ROC и почему неизвестная музыка звучит вместо привычного произведения Александрова? Им на помощь приходят журналисты, которые порой очень своеобразно объясняют ситуацию.

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Олимпиада в Токио: все чемпионы 25 июля

Ирония от автора Wall Street Journal

«На Олимпийских играх в Токио Россия старается оставаться Россией», — пишет Wall Street Journal, намекая на не очень высокую эффективность принятых в отношении российского спорта санкций. В частности, американская деловая газета недоумевает, как, несмотря на запрет использования российского флага, комиссия МОК допустила форму российских олимпийцев, где белый, синий и красный цвета идут друг за другом. Также в материале издания пишут о том, как российские СМИ, чиновники и официальные лица якобы стараются замолчать ситуацию либо перевести Россию из числа преступников в категорию жертвы. Много внимания уделили недавним высказываниям министра иностранных дел Сергея Лаврова и призыву использовать хештег #wewillROCyou.

Wall Street Journal возмущается, почему представители МОК и спортсмены в открытую называют себя сборной России и говорят о желании спеть гимн страны после победы. В целом у автора материала Георгия Кантчева получился текст без ярко выраженной эмоциональной подачи. Из важных оговорок — разве что тезис, будто Россия уже в третий раз не допускается до Олимпиады. Все-таки официально страну не включают в состав участников только второй раз. Пять лет назад в Рио-де-Жанейро не было только большей части легкоатлетов, тяжелоатлетов и академической гребли, а сама сборная России в Бразилии выступала на общих правах и в полноценном статусе, а после победы поднимался именно флаг страны и звучал гимн России.

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Формальность наказаний и «звезда» сборной Андрусенко

Гораздо интереснее заметка шведских коллег из Dagens Nyheter. Скандинавы пишут о «враждебном отношении России к миру», «прогнившей системе спорта» и больших проблемах у команды ROC. Представляя российских атлетов, наравне с Даниилом Медведевым и Марией Ласицкене шведы говорят, что в команде выделяется пловчиха Вероника Андрусенко. Конечно же, тем, что ее совсем недавно оправдали по допинговому обвинению. Журналисты с радостью пишут об одной из самых маленьких делегаций нашей страны на Играх и очень скромных перспективах.

40 медалей России в Токио, по мнению Dagens Hyheter, будет отличным результатом. В отличие от американцев шведы подробнее расписали историю борьбы ВАДА и России, а также практически все крупные допинговые кейсы с нашей страной. Автор статьи Робин Саломонссон поражается, как такие масштабные махинации были возможны в XXI веке и почему долгое время они сходили россиянам с рук? Текущие наказания достаточными он также не считает, поскольку все ограничения выглядят формальными. «Раньше была Российская империя, потом Советский Союз, Россия, теперь ROC. Россияне за много лет успели поучаствовать в Олимпиаде под самыми разными флагами, объединяет же все эти команды то, что они выступают успешно».

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Олимпийцы сборной России

Скромнее всех оказалась испанская Marca. Журналисты издания вообще не стали давать какие-либо оценки происходящему, ограничившись сухой заметкой в формате «вопрос — ответ». «В этот раз из-за пандемии коронавируса мы видим очень необычную Олимпиаду. Еще необычнее тот факт, что одна страна на Играх представлена совсем иначе, чем другие», — пишет газета. В заметке кратко объясняется, какие атрибуты государственной власти запрещены к демонстрации на Олимпиаде и чем они заменяются. В трех предложениях описали суть претензий ВАДА к России, а также добавили, что российских спортсменов сейчас тестируют на допинг заметно чаще представителей любой другой страны из-за повышенного риска злоупотреблений.

Пусть каждый спортсмен сам выбирает себе гимн

С радостью описывает допинговый бан России издание Draftkings Nation. «Годы большого государственного обмана и одобрения допинга спортсменами — поэтому вы не услышите гимн России на Олимпиаде в Токио и не увидите ее флаг», — пишет Колин Шервинн. Слишком долго российский допинг мешал чистому спорту, считает журналист издания, заявляя, что масштабы мошенничества, происходящие в России, были не похожими на все, что было видно со времен допинговых историй в ГДР и других странах по другую сторону Берлинской стены в 1970-х годах.

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Колин не стесняется в выражениях, описывая текущую ситуацию в российском спорте, правда, слабо следит за фактологией. По его утверждению, четырехлетний бан Россия получила в декабре 2018-го и продлится он до декабря 2022-го. Но это не так, изначальное требование ВАДА наказать Россию на четыре года оспорили в Международном арбитражном суде (CAS) и сократили до двух. Начали действовать ограничения в декабре 2020-го, и завершатся они в ночь перед финалом чемпионата мира по футболу. То есть впервые гимн России мы сможем услышать именно на ЧМ в Катаре. Естественно, если сборная России дойдет до финала турнира и победит.

Издание Thrillist поясняет озадаченным зрителям, что ROC — это не новая страна, которая внезапно могла появиться во время пандемийного кризиса, а новое именование для сборной России. Теперь нет ни Team Russia, ни OAR, как на Играх в Пхенчхане, есть только ROC — причем без пояснения, что это значит. В остальном издание не сообщает чего-то нового и не делает выводов из истории, желая только рассказать зрителям, что вообще происходит и какую эмблему они видят на груди Андрея Рублева и Никиты Нагорного.

Забавно только, что Дастин Нельсон предложил руководству команды ОКР не выбирать одну композицию вместо гимна для всех, а позволить спортсменам самим выбирать торжественную мелодию. «Представляете, как было бы здорово — смотреть тяжелую атлетику под роковую Free Bird!» — шутит автор. Еще одна удачная шутка: «Это явно не сборная России, но в ней подозрительно много российских спортсменов. Которые наверняка добьются успеха».

Родченков как серый кардинал и несправедливость суда CAS

Григорий Родченков. Фото кадр из фильма «Икар» американского режиссера Брайана Фогеля

Заметка от Yahoo Sports — единственная, где автор вспоминает о допинг-скандалах в других странах и намекает, что подобные системы поддержки допинга вполне могут быть не только в России. В частности, Райли Морган напоминает, что в тяжелой атлетике в Токио полностью не будет сборных Таиланда и Румынии. Российские тяжелоатлеты до Японии долетели, пусть и в ограниченном составе.

INews напоминает о роли в «разоблачении» государственной системы поддержки допинга в России Григория Родченкова. «Если Родченков и захочет стать частью летней Олимпиады в Токио, то он может это сделать из тайного места в глубинке США», — пишет Катерина Лукас, намекая на новые расследования, анонсированные экс-главой Московской антидопинговой лаборатории.

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«Коронавирус — главная тема текущей Олимпиады, но российский допинг обсуждают уже третьи Игры подряд», — пишет USA Today. Издание недоумевает, почему, несмотря на многочисленные доказательства участия правительства России в сокрытии фактов употребления допинга российскими спортсменами, бан для нашей сборной сократили с четырех лет до двух. «Это был странный суд, ВАДА выиграло по предоставленным суду фактам, но проиграло по приговору и наказанию для виновных». Сами санкции газета называет смехотворными. «Не будет флага, гимна, но будет бело-сине-красная форма. И 335 россиян, которые вовсю называют себя россиянами», — возмущается Рэйчел Эксон.

Журналистка напоминает о случаях нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами и считает приглашение делегации из такой страны на Игры ударом по чистому спорту. Ограничения для сборной номинальные, на которые никто, по сути, не обращает внимания. Рэйчел не понимает, как можно было назвать эту делегацию в честь организации (Олимпийского комитета России), которая якобы была причастна к употреблению атлетами допинга. «За контролем ограничений должна следить специальная антидопинговая полиция для стран-изгоев», — ярко завершила свой материал Эксон.

Рустам Имамов

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Бейсбольный стадион Фукусима Азума
Велодром Идзу
Гимнастический Центр Ариакэ
Гоночная трасса Фудзи Спидвей
Городской спортивный парк Аоми
Городской спортивный парк Ариакэ
Гребной канал Си Форест
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Кокугикан Арена
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Международный стадион Иокогама
Морской парк Одайба
Мусасино Форест Спорт Плаза
Национальный Олимпийский стадион
Национальный стадион Ёёги
Парк Мусасинономори
Парк Одори в Саппоро
Парк Сиокадзэ
Парк Юменосима
Пляж Цуригасаки
Сайтама Супер Арена
Стадион Адзиномото
Стадион Касима
Стадион Мияги
Стадион Сайтама-2002
Стадион Саппоро Доум
Стрелковый центр Асаки
Теннисный парк Ариакэ
Токийский дворец спорта
Токийский международный форум
Токийский центр водных видов спорта
Трасса для конного кросса в парке Си Форест
Трасса для маунтинбайка в Идзу
Хоккейный стадион Ои
Центр водного поло Тацуми
Центр гребного слалома Касай
Центр парусного спорта Эносима
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