США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет. И потеряли мировую гегемонию в баскетболе

Летние игры в Токио

23 июля - 8 августа 2021

Медальный зачет
1Китай
614
2Япония
510
5Россия
142
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Скейтбординг
Теннис
Скалолазание
Триатлон
Серфинг
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Бейсбол
Софтбол
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Финал
Улугбек Рашитов
Брэдли Синдер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Финал
Татьяна Минина
Анастасия Золотич
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Чжао Шуай
Ли Дэ Хун
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Финал
Гергей Сиклоши
Ромейн Канноне
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Хатис Илгун
Кимия Ализаде
Результаты
Таэквондо
до 68 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Хакан Рекбер
Недзад Хушич
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Финал
Инна Дериглазова
Ли Кифер
Результаты
Таэквондо
до 57 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ло Чиа-Линг
Текиат Бен Йессуф
Результаты
Фехтование
Шпага, личное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Андреа Сантарелли
Игорь Рейзлин
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 67 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Чэнь Лицзюнь
Луис Москера
Мирко Занни
Результаты
Фехтование
Рапира, личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Элиза Волпи
Лариса Коробейникова
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Финал
Хифуми Абе
Ваха Маргвелашвили
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Барух Шмаилов
Даниэль Каргнин
Результаты
Дзюдо
до 66 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мануэль Ломбардо
Ан Баул
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Финал
Амандин Бушар
Ута Абе
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Челси Жилс
Фабьенн Кохер
Результаты
Дзюдо
до 52 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Река Пупп
Одетт Джуффрида
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Россия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Белоруссия
Германия
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Эко Ираван
Игорь Сон
Результаты
Расписание событий
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
03:00скороЧай Байо / Го ЧжендунВладимир ИВАНОВ / Иван САЗОНОВ
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скороЛи СюэжуйВан Синь
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
03:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
04:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Мужчины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Женщины. Групповой этап
12:00скоро
Бадминтон. Микст. Групповой этап
12:00скоро
Настольный теннис. Микст. Матч за 3-е место
26.07скоро
Настольный теннис. Микст. Финал
26.07скоро
18:42 (мск), источник: Чемпионат.com

США проиграли на Олимпиаде впервые за 17 лет. И потеряли мировую гегемонию в баскетболе

Поражение от Франции уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее. Более того, катастрофа американцев наверняка только начинается.

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Источник: AFP 2021

Сборная США стартовала на Олимпийских играх в Токио. К сожалению всех американских болельщиков, стартовала с поражения. В первом матче группового этапа подопечные Грега Поповича со счётом 76:83 уступили сборной Франции, ведя в ходе встречи с двузначным преимуществом. Кажется, с каждым днём американская команда действительно становится всё ближе и ближе к первому в историю олимпийскому провалу. Шанс остаться без медалей очень реальный.

Сегодняшняя встреча стала первой серьёзной проверкой для нынешнего состава сборной США. Подготовка к поездке на Олимпиаду для американцев прошла крайне напряжённо. В товарищеских матчах они сенсационно уступили Нигерии и Австралии, а после этого руководство команды было вынуждено сделать несколько замен в и без того ослабленном составе. У Брэдли Била был обнаружен коронавирус, Кевин Лав всё-таки не сумел восстановиться после травмы, из-за которой пропустил большую часть сезона. Равноценной замены игрокам не нашлось, и освободившееся место в сборной заняли молодой Келдон Джонсон и Джавэйл Макги.

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За несколько дней до старта соревнований США чудом удалось избежать ещё одной серьёзной кадровой потери. Зак Лавин, отправленный на карантин после товарищеского матча с Испанией, отбыл самоизоляцию и присоединился к команде. В сегодняшней встрече он вышел в стартовой пятёрке вместе с Кевином Дюрантом, Дрэймондом Грином, Дэмьеном Лиллардом и Бэмом Адебайо.

Первая половина матча прошла под диктовку сборной США. Американцы вышли вперёд в середине первой четверти и до большого перерыва не уступали в счёте. Франция отчаянно сопротивлялось, но у подопечных Венсана Колле «не летело» из-за дуги — за первые 20 минут они реализовали 1 из 11 дальних бросков. За минуту до конца второго отрезка американцы увеличили отрыв до 10 очков, но спустя 30 секунд Руди Гобер оформил данк после подбора в нападении — 37:45.

Однако в третьей четверти ситуация перевернулась с ног на голову. От двузначного преимущества американцев не осталось и следа, за весь отрезок они набрали всего 11 очков (против 25 очков соперника). К заключительной десятиминутке сборная Франции подошла с преимуществом в 6 очков. Американской команде удалось отбиться, но за 4 минуты до конца встречи с ней начало твориться что-то страшное. Две потери и неспортивный фол Лилларда, череда персональных фолов, ни одного реализованного броска с игры. Как итог — пропущенный рывок 2:16 и поражение в первом матче на Олимпийских играх.

Самым результативным игроком встречи стал французский атакующий защитник «Бостон Селтикс» Эван Фурнье. Он записал на свой счёт 28 очков, 4 подбора и 1 ассист. 14 очков + 9 подборов набрал Руди Гобер. В составе сборной США лучшим стал изрядно вымотанный после финала НБА Джру Холидэй — 18 очков, 7 подборов и 4 передачи. Дабл-дабл из 12 и 10 подборов оформил Бэм Адебайо.

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В следующем матче американцы встретятся со сборной Ирана, в заключительной встрече группового этапа — с Чехией. Само собой, шансов на выход из группы они не лишились, и наверняка пройдут дальше по турниру. Но готовность американского коллектива отнюдь не обнадёживает. Окончательно собраться после смазанной подготовки к олимпийскому сезону подопечные Поповича так и не смогли. Как же плохи дела сборной США. Уже очевидно, что американцы потеряли мировую гегемонию в баскетболе и ЧМ-2019 не был случайностью. Обыграть их может любая сборная, которая раньше считалась топовой, но не претендовала на золото Игр. Возможно, даже середняки доставят команде Поповича неприятности. Поражение от Франции уже не воспринимается как нечто из ряда вон выходящее, хотя это первый проигрыш Штатов на Играх за 17 лет — с Афин в 2004 году. Более того, катастрофа Штатов наверняка только начинается. Команда выглядит совершенно неготовой к международному турниру.

Кевин Дюрант и Дэмьен Лиллард, будучи номинальными лидерами сборной, пока даже близко не показывают ожидаемый уровень. На кого в этой ситуации надеяться сборной США — непонятно.

При этом на турнире выступает много достаточно сильных команд — Австралия, Испания и даже Словения во главе с Лукой Дончичем. И пока американцы не производят должного впечатления, соперники могут воспользоваться своим шансом. Как будут решаться существующие в стане «Дрим-Тим» проблемы в ходе турнира и решатся ли они вообще, покажет время. Но вполне возможно, что в этом году нас будет ждать новый олимпийский чемпион. И первые Игры, где у США нет медалей в баскетболе.

Арина Ершова

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